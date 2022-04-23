Omicron新增曲線持續往上攀升，指揮中心趕緊找高風險縣市商討防疫事宜，但風險高低應有科學根據，比如花蓮雖然目前疫情延燒，但只要當地的複雜群聚能夠緩解，疫情仍然可控。高雄則是幾番爆出雙位數新增，甚至破百，卻能透過疫調處理下來，目前疫情仍與雙北呈現明顯落差。

有縣市建議指揮中心應提出疫情預估，其實大勢很清楚，也就是全台新增破萬已不是問題，接下來要面對的是如果破10萬，該怎麼辦？首先，台灣雖是一日生活圈，但各縣市人口密度與人流指數差異頗大，而從日、韓經驗來看，城鄉疫情有4到8倍的落差，因此防疫策略應因地制宜，不必把雙北模式套用在中南部，而各縣市的防疫目標也應兼顧當地特質。

以疫調來說，北北基桃已透支量能，但中南部好多縣市新增只有兩位數，仍應進行地毯式匡列，努力圍堵。這麼做的理由是，北北基桃看起來勢必出現「高塔式」曲線，但中南部如果能夠抵擋一下，有機會把當地曲線壓成「丘陵式」，而差別就在於後者可避免醫療崩潰。

疫調乃為了防止病毒如水銀瀉地，如入無人之境，如果北北基桃必須調整，應有科學根據。台灣Omicron疫情已經累積了上萬案例，可透過大數據來分析接觸者後來確診的相關因子，然後依疫調量能，把人力時間用在最重要的因子上頭，而非憑印象調整接觸者定義、居隔時間與防疫強度。

事實上現在所討論的「以篩代隔」，也就是接觸者用快篩自行監測，不必居隔，當每日新增破10萬，馬上就會過時，因為光是確診者就追蹤不完，根本顧不了接觸者。香港的疫調原本也做得很好，然而2月初疫情爆發以後，也只能放棄。

當初要改採「與病毒共存」，本來就應預先建模（modelling），才能預估疫情曲線、延燒時間、中重症數目、病床需求與死亡人數，並據以整備防疫物資與擬定防疫策略。以停課標準來說，剛修訂的「停班不停校」原則很快就會被衝破，因為當新增破10萬，每個班級都會出現確診者，只好停校。其實國外都曾經停校一、兩年，接下來讓台灣孩子改成線上學習幾個月，也不至於影響未來競爭力。

現在要讓新增不破10萬，只有社區防疫適度加嚴一途。其實民間已自行「微升級」了，比如台北市已有幾場演唱會取消，這對於降低Rt值會有幫助。如果堅持不升級，就必須擬妥大規模確診的因應方案。在醫療方面，雖然政府訂有送醫住院準則，但光是老年族群就會產生數以萬計的高風險確診者，如果他們湧向急診處，醫院恐怕吃不消。

在社經方面，每日10萬確診，如果平均10天後康復，那麼將有100萬人無法工作，勢必對民生運作造成影響。比如，好多人以為居隔沒什麼，叫外送就好，殊不知外送平台也可能因為疫情而停擺。國外發生過醫院急診爆滿、醫療人員確診後還要上班、捷運與公車停駛、超市搶購等疫情亂象，顯見「與病毒共存」絕非簡單的事，台灣切莫大意失荊州。

（作者為醫師）