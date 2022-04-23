行政院從善如流，終於通過將2050年「淨零排放」入法，並將《溫室氣體減量及管理法》改名為《氣候變遷因應法》。雖然這是個正面發展，但外界還是憂心忡忡，問題出在哪裡？

多元綠能深具潛力

問題就在於，日前國發會聯合其他相關部會共同公布的〈台灣2050淨零排放路徑及策略〉只有方向、缺乏詳細作法和查核點，無法確保2050年達成目標。行政院長蘇貞昌承認它是個「高難度任務」，但全世界都在往這方向走，「我們也有這個決心。」只是，「有決心」和「能成事」是兩碼子事。號稱「有政府，會做事」的話，只有決心是不夠的，還要有妥適規畫，讓外界相信按部就班必能成事。

除上述外界疑慮之外，任何看過這份「路徑及策略總說明」者，都會產生很深的疑慮：難道台灣要發展的無碳綠能，除了太陽能和風電以外，就沒有其他可行的途徑嗎？因為在說明中，除分析太陽光能和風電的路徑外，對其他綠能沒有任何分析。難道，蔡政府的能源專家眼光如此狹隘，只看到這兩種綠能，看不到其他的可能性？還是說，這兩種綠能在台灣的發展已經讓當權者衍生了巨大利益，所以必須排除其他綠能的可能性？

事實上，台灣除早就有宜蘭清水的地熱發電站之外，目前正全面調查、探勘地熱發電潛力。民間開發業者指出，台灣地熱的潛力約有32GW（百萬瓩），目前也有9處23案正在進行，只需3到4年就可以建立自己的地熱發電產業鏈。另外，作為一個四面環海的海洋經濟體，台灣當然應研究來自海洋的無碳能源，包括海浪、潮汐、溫差、鹽差、洋流等。

其中的洋流發電，國家海洋研究院結合台大、海大，成功完成了小型洋流渦輪發電機組，正繼續提高規模測試；海研院也和中山大學合作，於基地港測試更大規模的發電能量。中研院士徐遐生估測台灣東岸的「黑潮」應可產生50GW的年發電量，潛力相當驚人。事實上，中研院院長廖俊智日前也指出，只靠風電和太陽能兩種綠能無法達成淨零排放目標，台灣應發展3種無碳綠能，包括去碳燃氫、深層地熱和黑潮發電，也清楚指出台灣深層地熱潛力達到32GW，黑潮發電潛力則是日本和菲律賓的1.5到2.5倍之多，呼應了上述其他專家的看法。

此外，各式各樣的綠能都在世界各國發展之中，包括以色列大力發展的馬路發電，將微型發電晶體埋在柏油馬路，讓汽車的壓力轉為能量發電，每公里每小時可發電500瓩，足供800戶家庭使用。這技術可應用到鐵路、機場、人行道上，利用壓力發電類似早已出現的舞池跳舞發電，若全台各地車流大的馬路和人潮眾多之地全都鋪設發電裝置，其效果應極為可觀；專家認為成本只要太陽能一半，6到10年即可回本。事實上，雲林科技大學10年前就已成功研發鋪設於該校校園並申請專利，顯然政府並未當回事。

黑潮和地熱遭低估

還有，第四代核能電廠已發展到相當安全的狀況，核子反應爐在各種事故下都不會熔毀，也不會有輻射外洩，去年底中國大陸也已完成商業運轉，將成為大陸追求淨零排放的利器。在台灣發展風電和太陽能都可能遭遇環境問題的限制之下，實在不宜完全放棄研發或引進這種極富潛力的核能作為基載電源。另外，台電在一些既有水壩發展小型水力發電站，經濟部水資源局、農委會水土保持局和農田水利會都在協助地方發展微型水力發電站，利用現存4萬公里長的農田灌溉渠道，選擇適當地點開發供地方居民之用；雖然無法提供巨大電力，但足可提供許多偏鄉電源以減少碳排。

2050年距現在還有近30年，有充裕時間大力發展各種具潛力之無碳綠能；但政府的「路徑及策略總說明」對風電和太陽光電以外的綠能，居然只以「發展非傳統地熱發電，並導入波浪、海流發電等海洋能技術，另擴大生質能使用，規畫2050年前瞻能源設置裝置量達 8~14GW」幾句話輕輕帶過，並嚴重低估其潛力值，因僅僅是黑潮和地熱兩項就有80GW潛能，不低於規畫中2050的光電和風電合計的設置低標，被如此離譜地低估，令人感到不可思議。

「淨零排放路徑及策略」令人失望，期待很快看到比較長進的「2.0版」。