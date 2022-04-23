華視烏龍事件連環爆後，塵埃尚未落定。儘管華視連續兩天道歉，公廣集團兼華視董事長陳郁秀和華視代理總經理陳雅琳雙雙請辭，但還要待董事會討論，顯然請辭只是做做樣子向外界交代，真要負責就直接走人了。整起事件中，最引人爭議的是當初把華視硬拱上黃金頻道的通傳會（NCC）主委陳耀祥，最該走人的是他，如今出大事，他卻神隱裝作沒事人。

NCC號稱獨立機構，但是蔡政府上台後就成為御用工具，陳耀祥當初就是以顏色正確而接任主委一職。蘇貞昌為了要關掉中天新聞台，還布局綠營學者出任NCC委員，之後NCC就一片綠油油，唯黨意是從，完全忘記自己的獨立角色。

當初七矮人演一齣關中天新聞台的審議戲碼，不僅讓國人大開眼界，也坐實了NCC的東廠角色，陳耀祥遂行了主子意志關了中天新聞台之後，毫無顧忌地直接拱華視遞補中天的52台，所有的程序只是過場的演戲。最近鏡電視的核照過程更是內幕重重，牽涉到鏡電視洗錢弊端、NCC委員拿錢擔任顧問，如此公然髒兮兮的行徑，讓立委不禁痛罵陳耀祥是鏡電視的保鑣兼打手。

現在華視果然出包，出這麼大的包，陳耀祥怎麼面對過去動輒罰款中天新聞之事，而且一連罰了21次？現在又如何面對他一手力挺而出了大紕漏的華視？難道只能躲著裝睡？

華視出包最該負責的就是NCC，他們不是最會管新聞電視台嗎？能以當初對待中天新聞台的同一標準對待華視嗎？今天電視生態畸形發展，綠媒之所以敢如此公然拿預算當打手，不都是NCC縱容、沆瀣一氣的結果？陳耀祥不下台 、髒兮兮的NCC不關門，媒體發展還有活路嗎？