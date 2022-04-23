大陸為創新產業，帶動地方繁榮，選擇老舊工業和傳統農業區推動產學研合作，共同打造「產業實驗室」。截至目前，杭州蕭山的北大信研院聯合實驗室、河南駐馬店黃河實驗室、湖北洪山實驗室等，都有成果，開始推出科創產品。

助力中小微企科創

這是北京對「產學研」合作模式的新實驗，由地方政府出資引才，知名大學師生出謀畫策，企業提供資金和產業基礎，三方齊心協力針對積體電路、生物育種等關鍵技術推動研發。從既有成果來看，不僅能有效降低傳統產業轉型升級成本，提高科技創新速度，也加快了高端人才的流動，可謂一舉多得。

產學研合作是企業和學術機構、研發機構之間的合作，本質是以人才促創新，美國矽谷、台灣新竹科學工業園區和日本筑波科學城都是先例。隨著中美貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭對全球產業鏈供應鏈造成衝擊，當今世界的科技競爭更加激烈，以有效方式進行產學研合作、搶先一步攻克尖端技術難題，成為全球各大經濟體的主要目標。

以半導體產業為例，去年起，韓國政府提出半導體人才培養計畫，和龍頭企業合作，在大學開設專業課程以培養所需人才；台灣亦於去年5月通過《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》，鼓勵產學合作成立「研究學院」，不到1年，台大、清大、陽明交大、成大等大學紛紛成立相關學院，中山大學申請案已獲通過，其他如中興大學、政治大學、台灣科技大學也都提出申請，一片蓬勃景象。

大陸「產業實驗室」和韓、台不同之處，在於服務對象非大型企業，而是地處二三線城市、知名度不高、招引人才相對不易的中小微企業。以杭州蕭山為例，蕭山曾在改革開放初期快速成長，廠房遍布城鄉，然而，隨著全球新一輪科技革命和產業革命加速演進，蕭山上萬家製造企業陷入低端、低效困境。蕭山區政府著重招引人才建立聯合實驗室，所面向的正是在設計、研發等環節能力薄弱、但製造業基礎紮實的中小微企業。

與蕭山類似，曾以「五金小鎮」而出名的廣東丹灶、種植小麥的河南駐馬店、農業大省河北等，都面臨產業大而不強、創新動力不足、招引人才難的問題。這些陷入產業「虛胖」的地區，具有紮實的產業基礎和民間資本，缺少的是吸引高端人才的能力和對科技創新重要性的認識。

融合校企擺脫虛胖

隨著大陸進入新發展階段，各地政府更有能力撥地籌資、招引人才，以擺脫「虛胖」、轉型升級。為吸引北京大學等名牌高校師生，蕭山區政府去年6月發布了科創新高地「六大專項行動」，給予頂尖人才項目最高1億元人民幣，同時輔以購房補貼和生活津貼；河南駐馬店除完善人才政策，還著力打造一流的生態環境；廣東丹灶則計畫打造「院士小鎮」，在提供優質住房、教育、醫療等服務的同時，開發翰林書屋、耕山小寨等一系列旅遊項目。

這些投入都初見成效。得益於蕭山區政府支持，浙江大學杭州科創中心成功獲得首批氧化鎵單晶襯底，技術指標達到業內先進水平，據陸媒報導，該中心正在推進積體電路、半導體材料等技術攻關；廣東丹灶的仙湖實驗室目前培養200多名研究生，推動傳統五金業轉型新型材料業、裝備製造；河南駐馬店黃河實驗室在壩道防水、無人機噴防等方面取得創新成果。

大陸自2021年起開始加速培育半導體相關人才，清華大學、北京大學、華中科技大學等十餘所高校相繼成立積體電路學院。然而，大陸高校在積體電路/微電子學科上至今未形成統一教學標準，另據統計，2021年28所國家示範類微電子學院的微電子與積體電路專業中，涉及數位前端、類比版圖等設計方向的畢業生嚴重供不應求，仍有很大的成長空間。

過去一段時間以來，大陸高校一直在探索產學研合作方式，但因企業參與熱情不高，機制、體制不健全，成效並不顯著。就此而言，「產業實驗室」為校企融合培養高端人才作了有利示範，未來或在更大範圍內得到推廣。