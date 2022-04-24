先父朱浩懷在台中市政府任職，對瞭解台中市現況增加許多便利，最重要是兒女們學習上的方便，與大陸各城市比較更為有利。因之下定決心，要把仍滯留在大陸的10位兒女們都叫來台灣。

自民38年（1949）3月1日起，入境台灣要有入境證，浩公乃花了兩個月的時間，把全家人以及宗侄桂秀的入境證申請出來，分別寄給在廣州的長女偉平一家，在南京的偉明，上海的桂秀宗侄及在梅州的繼母慧珍夫人和其他兄弟妹妹們。

偉明最先抵台，而後偉平一家及桂秀。當浩公想把入境證寄到梅縣的時候，民38年（1949）6月間，梅州市正由共黨贛閩粵邊區同志們解放中。我和三哥偉陵、四哥偉潭及六弟偉湘在平遠老家，繼母帶著其他弟妹們在梅縣等候。

我們四兄弟在平遠老家等候的時間約1個半月左右，但這1個半月的時間有3件事情印象深刻。一是6月間家鄉又逢乾旱，新穀青黃不接，我們兄弟的米糧吃完，沒有飯吃了。一天清晨，見一少婦背著孩子，正在我們家門前摘叢樹上嫩葉，放入嘴中嚼碎後餵食小孩，看得心中不忍，但家中已粒米不存，就看著這名婦人走遠。幸我們的博懷叔，及時周濟我們一些米糧和蕃薯，得免飢餓。

至7月間，突見一長列槍兵，自東石鎮公路上向大柘鎮方向步行前進，前於5月中旬解放梅州各縣的共黨贛閩粵邊區的同志們，在這批新到的胡璉部隊官兵們的聲勢下，都分別遁往偏僻山區中去了。

不幾天，我們的村中的小學堂，就入住了約一排槍兵，帽徽上確是青天白日。那時雖然乾旱，但新穀快要登場，我們的村子，早前有太平軍，較近期有陳炯明部隊等來過的經驗，知道欲求相安無事，先要使來兵們吃飽，否則兵會變成匪呢。兵爺們有槍在手，能挨餓看著你吃飯？

我們村中士紳長老，乃發揮過去長輩們留傳下來的經驗，向槍兵們說明實情，如果軍糧不足，願盡可能協助徵集補充。正好7月間新穀快要登場，可解燃眉之急，故我們整個村子100多戶人家，都大致平安無事。唯一例外，一位槍兵用手榴彈在河道中的公王潭炸魚，旁邊的公王神壇頗受影響，村中長老向排長反映後再未發生。

亦在此時，平遠中學一位高一班的賴姓同學，是一位表現不錯的學長，或許有初生之犢不畏虎的旺盛精神，被縣中所在地的部隊槍兵拿獲，賴同學猶痛責官兵們的不是，部隊官兵也在氣頭之上，哪有爭論餘地，遂被押赴臨時刑場槍決，死前猶高呼共產主義萬歲。

一個15歲左右的高一學生，能知道多少共產主義？就為共產主義犧牲了！而槍決這位青少年學生的軍人，又能知道多少反對共產主義的意義呢？再有一例是離我們住家約十多華里，長兄偉明的同學吳瑾章，他的父親吳道潛，是浩公在北京的經濟系本科同學，畢業後在南京交通銀行工作，因民38年（1949）南京各銀行疏散南歸返鄉。因為在銀行工作，鄉人自以為吳家是有錢的人家。

槍兵占住其村子後，或因該村在山地中更為窮困，對槍兵們無法有任何支持或協助，鄉民乃唆教槍兵到吳宅搜查，必有大量財物。槍兵信以為真，乃至吳宅搜尋，但一無所獲。其中某槍兵疑財物藏於屋頂，乃用竹竿捅破屋瓦搜查，致滿屋瘡痍。

吳瑾章返家目睹凌亂不堪慘況，責罵槍兵為匪徒，槍兵惱羞成怒之餘，反指吳瑾章是共產黨，即綁赴門前草坪欲予槍決。幸族中長輩聽聞爭吵連忙趕來陪禮，聲明及保證吳瑾章絕非共黨，而免於難。

這是我們在家鄉等候的一個多月期間，胡璉部隊之一支（應為11師所屬），在我家鄉大柘、東石兩鎮間所為之特別事故，雖屬耳聞，但當事者是我們的同學，傳述者豈能胡說。

另前述做了人民政府副縣長的林公頓，也是槍兵搜捕的對象，驚險中已遁跑了。奇怪的是，大陸全部解放以後不久傳來的消息，林氏亦以地主等罪名遭人民政府處決，幸好他的後人逃至香港，得免於難。中華大地上，竟有無論是正是反，是順是逆，有如此無法容身偷生之事！

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】