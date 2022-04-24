兼職外賣員，我騎共享單車接單「送藥」

Fu大爺 | 37歲 白領

作為一名兼職脫口秀演員，我時常會去體驗生活積累素材。今年3月中旬，我在蜂鳥眾包上申請了騎手賬號，想挖掘點關於送外賣的新素材和點子。

我前期的接單量很少，每天兩三單純屬「體驗生活」。4月1日後，靜安區及整個浦西區都進入了封控狀態，我的心情也開始發生了變化，不再是為了搜集素材而當騎手，更多是希望為大家做些貢獻。

4月1日上午，我在小區做了核酸檢測，當天中午意外收到了蜂鳥眾包發的10天工作證明。擁有了核酸陰性報告、健康碼和工作證明後，我仔細思考了一下，想著自己不如出去再接兩單試試，也能幫到別人。

靜安寺社區的工作人員看了我的工作證明和核酸報告後，果斷放行讓我去幫助上海提升運力。第一天試水結束，我發現做「外賣員」果然可行，因為系統裡的單子已經爆滿了。

4月2日起，我開始全職接單，不過因為我1.92米的身高，實在買不到適配頭盔，只能捨棄電動車騎共享單車上路，一天下來只有13單，配送效率並不高。晚上回家後，我仔細分析了後台數據，發現送藥訂單更適合我。因為藥品輕、體積小、優先級也最高，且一般是就近配送。距離短和重量輕的情況下，共享單車並不輸電動車。為此我重新優化了自己的送貨策略：只送藥店的訂單。

於是第二天結束，我配送的訂單增加到了22單，騎行里程卻由65公里降低到了45公里。其中有1單還是給一位獨居老人送藥，他家裡的食物已經非常短缺了，但因為子女在另外的小區始終幫不上忙，他們給我打來電話詢問能不能幫老人買些吃的。幸虧我昨天配送了幾單超市的訂單，就幫老人帶了一些牛奶、餅乾、方便面等食物。

不過事情並不是一帆風順的，因為共享單車太小，我的腿始終伸不開，連續上百公里不舒適的騎行後，我的膝蓋發炎了。為了不給醫護人員增加負擔，我想了一個辦法，通過居委會從一位鄰居那裡借到了他的二八自行車，膝蓋也終於舒服些了。

接單的途中，我還遇到過一個跟我一樣的「志願」騎手。他是上海本地人，因為之前做過兼職騎手，所以在封控期間也拿到了蜂鳥的工作證明，出來接單送物資。

除此之外，我身邊很多朋友在聽了我的事跡後，紛紛想在封控期間盡一份力，但無奈此前沒有註冊過騎手，因此無法從蜂鳥等平台得到工作證明，也就出不了小區。我只能安慰他們，「我帶著你們的祝願一起加油。」

遺憾的是，4月5日晚上，我們小區被檢測出了確診病例，緊接著第二天我居住的樓裡也有了陽性患者，我暫停了送貨，開始居家隔離。但因為我還屬於註冊騎手，所以能第一時間在蜂鳥平台看到附近哪家商家能線上接單的消息，藉著這個便利，我和鄰居們偶爾還是可以選擇叫外賣，這也算是「做好事有好報」了。

雖然我不做騎手了，但是其他正式騎手還在辛苦地奮鬥在一線。我之前跑外賣的時候，就聽到很多騎手討論，對私下索要高額運費的人表示「鄙視」。大部分時候，他們每單只能賺10-20元（人民幣），而且除非顧客主動打賞，否則他們不會主動「討要」。

更辛苦的是，有些外賣小哥租住在封控小區裡。一旦回去，就要長期封控，沒有收入，付不起房租；不回去，又意味著沒有地方住，只能在街頭背風的地方一夜一夜地湊合。這群人都在為了生活，以及為這個城市作出一點貢獻而努力奮鬥著。

（孔月昕、馮曉亭、馬舒葉、侯燕婷、曹楊、閆俊文/燃財經工作室）（系列完）

（本文來源：「燃次元」ID:chaintruth公眾號）