華視新聞台接連兩度發生散播「以假亂真」跑馬燈訊息，造成觀眾恐慌的嚴重誤植事件，引起外界撻伐。華視一日兩次出包，一個是中共犯台消息、另一個是大屯山火山爆發災難消息，兩度高喊「狼來了！」，結果都是胡鬧，萬一下次國安單位疾呼真有狼來，誰還信？

華視檢討報告中說明，「因4月19日錄製新北市消防局所需之防災演習影片，誤植錯誤路徑，導致4月20日7點晨間新聞嚴重錯誤的跑馬訊息；同日上午9點，新聞下方橫式跑馬文字又出現非事實橫式跑馬訊息，指向字幕人員測試模版關閉流程未完全」。有資深主播指「這是很低階的錯誤」，公廣集團兼華視董事長陳郁秀和代理總經理陳雅琳22日凌晨雙雙宣布請辭。

陳郁秀寫信給內部員工透露出，「公廣組織、設備及部份同仁心態的老舊，跟不上新興媒體轉變的速度與潮流，而導致公視、華視近期錯誤不斷，已嚴重影響公廣集團對外的觀感與公信力」。無獨有偶，民進黨立委林楚茵指出，「第七屆公視董事會改組已延宕兩年半，目前董事會與經營團隊都處於延任、暫代的荒謬狀態，難怪一直出包」，並指責為國民黨惡意杯葛導致延宕。

這明顯是內部管理鬆散、無涉藍綠的問題，況且民進黨已執政6年，現在捅出大樓子就推給前朝、推說改革阻力，這套路符合民進黨慣用伎倆，引發網友質疑民進黨危機處理能力太弱、也太瞎了。

華視兩度出包還爆出「案外案」，代理總經理陳雅琳遭質疑拿僑委會千萬元標案，訪問駐外代表，卻以「獨家新聞」宣傳，新聞專業與置入行銷夾纏利益糾葛，破壞媒體公信力；公廣媒體是公共媒體，卻彷彿成了美化執政黨形象的化妝師，這實在也太踐踏新聞專業、罔顧媒體尊嚴。

在NCC護航眷顧之下，執意將黃金新聞頻段52台給華視，有內部員工傳出因人力不足難以兼顧而闖下大禍，可見得明明啃不下這根大骨頭，陳耀祥只為承歡層峰，出事卻不敢扛責。只要有陳耀祥、陳郁秀這幫人尸位素餐，侈言媒體改革還不知要等到猴年馬月？

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