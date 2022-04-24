行政院長蘇貞昌日前出席「2022地方創生論壇」時表示，為鼓勵青年人投入地方創生，原來在前瞻計畫預算所匡列五年（民國110～114年）60億可以再提高，五年120億都沒有關係。

就平衡城鄉差距，帶動地方發展而言，政府是該好好支持地方創生，這些年政府確實也做了不少事，不但於各縣市廣設青年培力工作站，也在北、中、南、東設輔導中心，更匡列了60億的預算。國發會開始推動地方創生時，是運用各部會既有的預算，未有特定經費，自110年起匡列60億，這筆支出已不算小，如今蘇院長興之所至，又要擴大到120億，政府有錢嗎？預算究竟在哪裡？國發會龔主委表示：「院長的確有這樣的指示，我們來研擬相關做法，至於是否在前瞻四期裡編這筆預算，還要討論。」

蘇院長近來非常闊氣，109年夏天提出班班有冷氣，這筆300億的預算，最後也只能循前瞻計畫以特別預算編列，如今忽然又要讓地方創生的預算翻倍，這些錢都不是小數目，對於傳統的文官體系而言，院長既有指示，豈敢不買單？然而，說實話，我們的財政並沒有很寬裕，如此東加個300億，西加個60億，勢必排擠其他預算而影響政府施政計畫。

這些年會讓蘇院長以為財政很寬裕的原因，應該是來自歲計賸餘連續四年超過一千億，任何人聽到歲計賸餘年年有千億，自然也就闊氣起來了，回想108年元旦總統蔡英文不也是因為歲計賸餘升高，便表示要讓低收入民眾分享經濟紅利。然而，歲計賸餘升高就表示財政寬裕，政府很有錢嗎？並非如此。

要看政府財政寬裕與否要看政府的歲入、歲出，我國的帳本有點多，除了年度預算，還有特別預算，因此要兩本帳一起看，常常年度預算平衡，但加了特別預算馬上轉為可觀的赤字。何以如此，因為特別預算多數是舉債的收入，尤其這些年我們的前瞻計畫、紓困預算、國防武器採購全是靠特別預算融通，也就是靠舉債，如此哪來賸餘，又哪來經濟紅利？

那麼，歲計賸餘又從何而來？這不是個好辭彙，會讓人以為政府財政很寬裕，其實這是誤解，大家想想，每年都得借錢度日的人怎麼會有賸餘？同樣的，一個國家也不可能又有赤字，又有賸餘，這是很淺顯的道理。

但近年我國就經常出現既有財政赤字，又有歲計賸餘，怎麼會如此矛盾？原因就在於衡量財政赤字的是歲入、歲出，而衡量歲計賸餘的是總收入、總支出。注意，這兩組用語不能用常識去理解，用常識理解，兩者並沒有差別，但在政府預算上兩者是有差異的，歲入、歲出這一組資料不含舉債收入，也不含債務還本，是「實質收入」、「實質支出」，其所呈現的是一國真實的財政處境。

而歲計賸餘的估算基礎是總收入、總支出，這一組資料包括舉債收入、債務還本等「非實質收入」、「非實質支出」。如此看來，會出現入不敷出的財政赤字，又同時有逾千億的歲計賸餘，其原因正是政府大幅舉債擴充了總收入，以致年年雖有財政赤字，卻也年年有歲計賸餘。

中央政府這些年到底舉了多少債？依財政部最新資料，過去三年（108～110）每年債務之舉借，從預算數來看，依序是1,937億、4,653億、9,259億，舉債規模為歷年之最，這是預算數，實際舉債也許會因為稅收超徵而少一些，但從預算數也可以看出當前財政處境是非常困難的，光靠稅收、事業收入等「實質收入」已無法支應政務需求的。更有甚者，如此舉債在低利率年代，債息壓力尚不致太大，如今隨著全球升息之風吹起，日後政府債息支出必增，如此一來又將排擠相關政務預算，財政處境之困難，於此可知。

我國財政統計之複雜，容易混淆已是老毛病了，預算、特別預算、非營業基金預算、必須三本帳一起看才能觀其全貌。而歲入與總收入、歲出與總支出又形似而神異，由此衍生出來的財政赤字、歲計賸餘自然容易混為一談。挑好的看，可以只看年度預算，暢談歲計賸餘，挑壞的看，可以看特別預算、財政赤字，如此各說各話，非僅讓民眾一頭霧水，也讓總統、閣揆容易誤判財政情勢。

我們當前的財政處境並不寬裕，近年前瞻建設、紓困計畫甚至所發的三倍券、五倍券全數是發行公債所借來的錢，這些特別預算帶來的債務有些已實現，有些在隨後幾年也會實現，屆時財政將更為困難。我們認為政府有必要把這些容易混淆的辭彙，以淺顯而準確的用語加以解釋，不僅以此提醒國人，也以此讓閣揆、總統了解財政的全貌，莫以為這小小的辭彙沒什麼了不起，古今多少事的誤解都是由小小的辭彙發生，若能解釋清楚，對我國財政穩定將有莫大的助益。