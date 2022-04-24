有兩位官員很喜歡演戲，一位是烏克蘭總統澤倫斯基，本是位喜劇演員，非要演出一場戰爭片；另一位是台灣最高防疫指揮官衛福部長陳時中，把一齣原本應該是寫實劇的變成鬧劇，讓人哭笑不得。

隨著輕症確診增加，全台多縣市開始實施輕症居家照護，有人提問，目前很多老舊公寓沒有管理員、也沒對講機，被隔離者沒辦法下樓取藥、取餐該怎麼辦？指揮官陳時中回答說，「可把鑰匙丟下來，消毒噴乾淨、開門上樓，再把鑰匙還給他」。

民眾聽了傻眼，陳指揮官是在練笑話嗎？在疫情嚴重的當下為了緩解民眾情緒而故意開開玩笑？陳時中解釋說，這只是個指引，如果有人覺得這樣的建議不好，可以提出其他想法，讓大家共謀解決之道。

既然如此,民眾當然就越俎代庖替他想點子啦！譬如用空拍機、投石機啦、用飛鴿傳鑰啦、逃生升降機啦、吊掛洗牆機啦、甚至長髮公主都出來了.....，有些固然荒誕、有些倒不妨可以拿來試試。

有些官員真的不知道民間疾苦，電不夠就用愛來發電；香蕉太多就鼓勵水煮帶皮香蕉搵蒜頭醬油；口罩不夠就用電鍋來蒸；還有的連一碗蚵仔麵線多少錢一碗都不知道，現在要防疫總指揮官了解快遞員的作業情形，那還真是難為他了。

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