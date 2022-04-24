公民監督國會聯盟成立15年以來，積極推動各項國會改革，讓立法院公開透明，並透過評鑑導正立法委員的行為，目前立法院的立委的各項實質參與程度都來到史上新高，立法院在公督盟的監督下，近年來有很多的進步，公督盟穩定每會期公布優秀與待觀察立委，自第七屆第一會期開始，已經完成28次立委評鑑，機構本身更曾被列入大學入學考試的命題，並數次協助檢察和調查機關釐清選舉中關於立委表現的錯假訊息，為國內最專業、最穩定、最客觀公正的民間國會監督團體。

公督盟經過十多年的努力，立法委員的出席、質詢、法律提案、預算刪減、參與議案與法案審查的逐字稿都已經完整呈現在立法院網站系統，立委已經無法規避民間監督，而公督盟評鑑項目中必須靠立委自律揭露的資訊，包含每月40萬的公費助理聘用資訊、是否有三等親、營利與非營利兼職狀況的利益迴避資料與遊說公開、出國考察費之使用等，這些資料公督盟是無法從立法院網站獲得的。

因此公督盟除了持續公布願意自主揭露的資訊外，今年將積極拜訪朝野各黨團，推動立法院官方版的「立法院立法委員之利益衝突資訊揭露表」、「立法院黨團辦公室成員（公費助理）之利益衝突資訊揭露表」，讓公開透明不只限於議事轉播，更能擴及到立委自身！公督盟再次強調，立委評鑑不只是為了選出優秀及待觀察立委，最主要的目的其實是將立委們的政治足跡清楚地讓全民看見，作為下次投票時的參考與指南。

除了穩定監督立法院，公督盟近年來也積極推動地方議會透明與監督工作，結盟與促成各地議會監督組織成立，並於2017年底組成全國議會監督聯盟（全督盟），目前已經有臺北、新北、桃園、台中、南投、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖等地區共14個團體加入，公督盟於2020年成功推動議會議事全面轉播，今年更成功迫使議長、副議長、議員及候選人必須上網公開其財產申報，列入行政院和立法院的優先議案。

今年底的地方自治九合一選舉是台灣民主轉型的一個重要過程。選民應該要扮演好政治消費者的角色，在投票前好好看看候選人的成分，有沒有標示不明以做為投票的重要參考。因此，公督盟將彙整「OUT奧議員」指標、「議會改革承諾書」並盤點民眾監督議會所需要的一切資訊，於選前彙整成冊，推出《監督議會手冊》！希望藉由人手一本監督工具書，做為公民對抗貪腐、黑金議員的利器！

（作者為公民監督國會聯盟理事長）

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