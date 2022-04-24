華視23日早新聞畫面可見下方資訊欄已消失不見。（焦捷攝）

日前華視新聞因為字幕跑馬燈打出「共軍導彈襲擊台北港」及「大屯山火山爆發」聳人聽聞的不實消息，引發民眾恐慌及國安單位關注。其後，華視針對此一錯誤道歉，並進行懲處失職人員；董事長陳郁秀及代理總經理陳雅琳則立即辭職以示負責。陳郁秀將此一離譜錯誤歸因於「組織、設備和員工心態老舊，跟不上時代轉變的速度與潮流」。

根據資深的中視新聞導播翟倩玫指出，以她管理製播數位化新聞，在副控室待過28年的經驗，華視的「誤植」新聞，一定是新聞製播後台管理流程出了問題。以筆者長期觀看各家電視台新聞報導的經驗，認為其背後還有一些其他的重要因素。

相信長期在歐美國家求學或工作的人，甚至包括在中國大陸，在回到台灣觀看電視新聞報導時，對於報導的畫面一定會大為吃驚和非常的不習慣。因為除了公視及宗教性質的大愛新聞台之外，不論那一家的電視新聞畫面都是非常的雜亂不堪，令人目不暇給，而且是愈來愈嚴重。

君不見電視畫面上下左右的字幕跑馬燈，打出的都是與正在播報內容不同的新聞要點；有時候主播在報導甲新聞事件時，畫面上卻播放著乙新聞的字幕、圖片或影片，似乎要在同一時間把所有的新聞全部都塞進觀眾的腦海裡。這些由後台製播的字幕跑馬燈，也一定讓工作人員忙得不可開交、分身乏術，也因此常常會看到錯（別）字出現。

即使不到國外，在國內也可以看到，美國「有線電視新聞網」（CNN）、「英國廣播公司」（BBC）、日本的NHK、德國之聲等，這些國際老牌且知名的全球電視新聞網，它們的新聞報導畫面都是清清爽爽、乾乾淨淨；就算同屬華人世界的大陸中央電視台和新加坡電視台，它們的畫面也沒有一家像我們這樣的雜亂不堪。

當然，冰凍三尺非一日之寒。其他像民進黨執政下的教改，刪減古文教育及國考廢考國文，使年輕一代的中文程度每況愈下；在新聞製作的水準上，自然也受到很大的影響。「華視新聞」所犯的錯誤，不是懲處失職人員及主管辭職即能徹底改善。執政當局必須深思忽視國文教育的禍害已經浮現，同時亦將禍延子孫。

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