國人不知道1200多名台灣檢察官有多少人會羨慕幹了26年檢察官的尹錫悅，一夕之間當選總統。近日來，5月初即將上任檢察總長的邢泰釗受到各方矚目，是不是受到尹錫悅的影響呢？

近日，南韓最熱門新聞焦點是國會議員與檢察官的「鬥爭」。執政民主黨公開表示要保護文在寅與該黨常任顧問李在明不去坐牢，因此，擬在國會強行通過牢牢「切斷」檢察官的調查業務範圍。

在反對黨「國民之力」的反對下，經取消訪問美國和加拿大的國會議長朴炳錫的斡旋努力，目前由2黨達成協議，將原來由檢察官負責的6大犯罪業務縮減為腐敗與經濟，其他4項公務員、選舉、大型災難、防衛產業則交給警方偵辦。

結果，造成檢察總長金浯洙和7個高等檢察署檢察長辭職的前所未有的離職空窗期。當然，此時，最高興的是文在寅和李在明及民主黨被起訴在案的國會議員。這4個月緩衝期內，檢方手中的文在寅和李在明案，能否「速戰速決」是一大艱鉅工程。

尤其，在1年內成立類似美國FBI的「重大犯罪搜查廳」談何容易。南韓警察人力雖比檢方多20倍，但一般認為，在法律、專業及偵查經驗方面遠不如檢察官。因此，業務擴張，確實讓警方有苦難言。

尹錫悅絕對不是省油燈。民主黨方面已開始懼怕尹錫悅提名專辦政治人物貪污案件經驗豐富的檢察長韓東勳為法務部長另有企圖。一向直話直說的韓東勳對朴炳錫的仲裁案表示反對，認為不是僅僅剝奪檢察官的偵查權而已，直接被害的是人民，可能會成為犯人滿天飛的結局。

安排韓東勳出任法務部長，尹錫悅當然有「暗碼」。即讓韓東勳依法使用其職權特設「特偵組」，照樣可以偵辦總統及國會議員等政治人物之貪瀆案。讓民主黨覺得「道高一尺魔高一丈」，自嘆不如尹錫悅。

情勢發展來看，文在寅與李在明或許可以逃避一時，但還是在尹錫悅與韓東勳手掌裡。因為，民主黨與檢察官的這場「惡鬥」成了6月1日全國地方選舉的話題。目前看來，民主黨不僅造成黨內的紛爭，也成了南韓選民對執政黨的再一次不信任，讓民主黨賠了夫人又折兵，提供尹錫悅再度勝利的機會，有助施政順暢。

南韓選民能選擇只談公正、公平及常識的尹錫悅當選總統不是沒有理由。此時，不被台灣人民信任的檢察官真應該反省，學學檢察官尹錫悅的作風，為何能贏得民心。又依附權貴的南韓檢察官們的淒涼下場又是怎樣，正好檢察官尹錫悅這門課程，可以免費學習的教材。尤其，對邢泰釗來說，未來4年，台灣人民可以隨時拿尹錫悅這面鏡子來對邢泰釗評分。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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