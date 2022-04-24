根據媒體報導，空軍在美方的同意下，將延長在太平島上的跑道長度，計畫將現有的跑道長度1150公尺延長到1500公尺，除了利於定翼機起降外，必要時更能提供給戰機起降，增加軍事利用價值。

只是，鑒於太平島距離台灣最近仍有1600公里之遠，跑道的延長究竟是否合乎我國安全戰略值得全民省思。

首先，我國為南海主權聲索國之一，在南海的立場上應根據憲法來捍衛主權，但近年來似乎不見政府有任何具體行動，如今又在美方的指揮下才同意跑道長度的衍生，不免讓外界質疑我國的主權是否有遭到踐踏的可能。

其次，根據衛星影像顯示，太平島上幾乎沒有任何天險阻擋，在軍事作戰上屬於「易攻難守」的島嶼，我國目前僅派遣約兩百名海巡官兵駐防，相關的武器配置僅以輕型火砲、步機槍為主，無論是面對菲律賓在南海附近的行動，或是鄰近對於南海有主權申張的國家，當太平島不幸遭到外界軍事攻擊、佔領時，我軍也很難在第一時間給予馳援，這時擴增跑道的軍事價值大為降低。

第三，因太平島特殊的地理位置，島上的目標幾乎完全壟罩在可能的攻擊火網，機場跑道又屬於「固定、大型」的目標物，加上島上幾乎毫無任何遮蔽物，若我方戰機暫時停靠，或是因任務增加駐防架數，遭到敵軍攻擊摧毀的可能性將大增，這時跑道延長的價值反而降低。

第四，台灣與太平島因位屬「亞熱帶、熱帶」區域，鹽分與水氣相對較高，平時空軍各型飛機皆有定期清洗的時數，原因在於其高鹽、高濕度的氣候容易侵蝕機身，平時的保養工作顯得更為重要，軍方若將軍機部署在太平島上，難保軍機不受到海洋鹽分侵蝕。

第五，面對南海情勢，對於我國最好的作法仍是以主權聲索、宣示為主。2016年1月當時馬總統特地搭乘軍機前往視導太平島，不但取得島上的天然地下水，證明為「島嶼」而非「岩礁」外，馬總統更早在2015年5月因發表「南海和平倡議」聞名，並主張「主權無法分割、資源可以共享」作為減緩當時的緊張氣氛。當時馬總統的做法完全是體現國際海洋法的精神，並且在捍衛主權的過程中，又能體現資源共享的益處。

總而言之，延長太平島上的長度雖然利於我國軍機起降作業，但因島上先天因素，仍不適合長期駐防軍機，台灣在南海議題的操作中，仍須秉持主權國家的尊嚴，並以法律、經濟開發做為配套措施，才有機會在守衛主權的同時、也能一同享受經濟開發的益處。

相對的，對於太平島若是一味地採用軍事建設與部署，未必完全符合中華民國（台灣）的利益，尤其目前正值中美兩強高度競爭、對抗之際，身為小國，因地理身處亞太地區，同時在南海亦為「主權聲索國」，對於周遭情勢的表態必須務實、低調，才是符合國家安全的最佳原則。

（作者為專職作家）

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