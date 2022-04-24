台灣疫情凶猛延燒，24日新增本土病例達5092例，防疫指揮官陳時中坦承，指數型爆發即將出現，間接承認疫情已失控，而上海封城將近一整個月，引發強烈民怨，但疫情並未出現拐點。台灣和上海都曾以「動態清零」有成而自詡為防疫資優生，如今都陷入「清零」與「共存」的兩難困境。

要平穩過渡而非被迫共存

毋庸諱言，上海長達一個月「難以清零的封城」，讓這個原本極富魅力的國際大都會付出極大的代價，無論形象、經濟前景和人才吸引力都蒙上一層深厚的陰影。當地外文媒體4月中旬曾對現居上海的950名外國人調查發現，48%選擇一年內離開上海，37%視情況考慮是否留下，因為生產復工進度緩慢，歐洲和日韓商會日前致函官方表達關切。上海是長三角經濟的龍頭，江浙滬去年占大陸GDP總量20%，更是北京傾力打造的「高端製造」核心區，上海防疫失利代價高昂。

和上海形成對比的是另一個經濟引擎廣東，兩地採取不同的防疫策略，也都獲得北京的認可，深圳採取的是「果斷封城」清零策略，很快就壓制住病毒的擴散，經濟社會運作已大致恢復正常。北京、南昌等地近期出現小規模爆發，當地都採取快速封控措施，未出現類似上海的亂象。

從香港、吉林、上海再到廣東，至少可以得出三點判斷：第一，Omicron疫情仍然是可控的，關鍵在於時機，若能及時「動態清零」，經濟、社會還很快就可以恢復原有運轉狀態，北京不認為沒有理由「躺平」不作為。第二，高疫苗覆蓋率和高頻率篩檢對控制Omicron是有效的，但大陸仍有千萬長者未接種疫苗，另一方面，普篩若未做好動線管理和防疫教學，反而會造成群聚感染，這兩大「盲點」必須面對、解決。第三，新冠病毒高危群體將逐漸減少，須動態評估防疫的成本與代價，在適當時機啟動「平穩過渡」路線圖，在各項防疫、醫療資源準備充足的基礎上，逐步調整原有抗疫模式。

新加坡在這一方面表現很好，香港、台灣原本也可以是華人社會由清零到共存「平穩過渡」的範例。但很可惜，過去幾個月香港疫情淪陷，已成為反面教材，令北京對鬆綁防疫採取更謹慎態度，台灣也被這一波本土疫情搞到人仰馬翻，後續並不樂觀。民進黨政府的部署落後、疫情爆發後無心戀戰，中央與地方防疫思維混亂、各行其是，快篩價昂難買、治療藥物難得，確診民眾被官僚單位踢皮球，逆境下只能自求多福。很難想像，當台灣每日感染人數連續破萬時，根據死亡率推算，日後會有上百逾千個家庭沉浸在喪失親人的悲傷中，對於這種「被迫共存」的後果，不知台灣社會的承受能力如何？

更令人無奈的是，無論在台灣還是大陸，防疫已經被政治化，和意識形態掛鉤。蔡政府拋出一堆新名詞，就是為了迴避「清零」和「共存」，也是為了撐住「台灣防疫全球領先」的夢幻泡泡，卻難掩倉促的窘境。大陸官方把「與病毒共存」定性為錯誤思想，進而把中外制度之爭放在首位，任何有意調整與改進「動態清零」的呼聲，包括一些專業意見也被消音。來源於大自然的病毒是無法被消滅的，而防疫的根本目的是保護民眾生命健康，以此為出發點，兩岸終須在科學防疫的基礎上，繪製「由清零到共存路線圖」，並在適當時機走出第一步。

過渡的前提是「漸進」，兩岸都要結合各自疫苗接種率、特效藥到貨率、防疫基建完成度以及內部重要政治議程，把握社會常態化的節奏和階段，主動鬆綁防疫限制。新冠病毒毒性會持續降低，輕症與無症狀會愈來愈多，無論是大陸的連花清瘟，還是台灣的清冠一號，都證明中醫藥對輕症治療有明顯成效，兩岸應該將醫院資源或檢疫設施留給老人、兒童等高風險族群重點照護，鼓勵並指導輕症確診民眾居家隔離並自行服用中藥自癒。