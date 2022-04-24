俄羅斯從今年2月24日攻打烏克蘭迄今，烏國政府、民間網路公司與一般民眾投入參與並落實全民國防理念，效果非常顯著，戰事未如俄羅斯宣稱閃擊戰而陷入膠著，引起國際矚目，也值得台灣國防部借鑒。烏國的Ajax Systems、stfalcon.com與烏克蘭數位化轉型部（Ministry of Digital Transformation of Ukraine）合作推出Android和 iOS版本的Air Alert手機應用程式扮演關鍵作用。該款應用程式可通知危險區域的民眾，可能即將遭受空襲、化學攻擊或其他類型的攻擊，即使手機處於靜音或睡眠模式下亦可發送警報。

烏國的數位基輔（Kyiv Digital）手機應用程式，已從交通購票工具轉型為預警系統，可引導民眾前往最近的防空設施。烏國的數位化轉型部在Diia手機程式加入E-Enemy的功能，讓任何烏克蘭公民在發現俄羅斯軍隊和步兵時通知軍隊，烏國軍隊也曾經利用該項功能摧毀在基輔的附近的俄軍。此外，谷歌也在Android中構建一款「空襲警報」（Air Raid Alerts）系統，強化烏國的警報系統。以色列學生Bernard Moerdler另外也創建烏克蘭警報器（Ukraine Siren Alerts, UASA），當烏國境內有任何警報發生時，即可將訊息傳遞至Twitter、Telegram和Facebook。因此，從這些作為來看，烏國在此次面對俄國的入侵，落實全民國防的理念相當成功。

我國的全民防衛動員從《全民防衛動員準備法》施行以來，沒有真正處於「動員實施階段」，而是處於「動員準備階段」，使得民眾不甚了解全民國防的真諦以及如何配合全民防衛動員。在中國大陸武力威脅下，政府希冀將全民國防意識融入民眾日常生活。國防部日前發佈《全民國防手冊》，即期望「提供民眾面臨軍事危機及可能發生之災變時緊急應變資訊，以做好生存自助」，該份手冊雖有待改善的空間，但已是落實全民國防的第一步。

除此之外，我國針對地震等災難以及針對空中威脅之先期預警，國防部已建置「空中威脅告警系統」，國家通訊傳播委員會也建置「災防告警細胞廣播訊息系統」，可在短時間內傳遞雷雨、地震、土石流等災難訊息，提醒民眾預先準備。

到目前為止的俄烏戰爭實際上已開啟全球第一次真實世界與網路虛擬世界，同步發展的新形態戰爭。我國除可持續關注戰事的後續發展外，也可考慮建置全民國防的手機應用程式。其中可結合電子地圖提供周遭庇護所、防災資訊或行動路線，系統可以宣導全民防衛動員、解放軍對台之威脅、共軍軍機或船艦擾台情況、國防政策概況以及整合目前已有的兵役與後備軍人召集查詢系統，平時可支援災害防救，戰時可輔助下達動員令及提供戰場（災區）影像情資，或對方部隊的情況，可讓民眾隨時知曉國防相關資訊，強化民眾支持國防事務。

我國目前的動員教召採取郵遞召集令以及發送行動電話簡訊方式進行。但考量未來戰爭型態將是預警時間短以及後備戰力需快速編成，或可思考進行無預警動員來驗證動員能力，與此同時，應開始擘劃在戰時如何整合政府、關鍵資訊基礎設施單位、民間科技部門的網路戰攻擊與反擊能力。

（作者為實踐大學會計暨稅務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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