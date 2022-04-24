台鐵工會發起五一勞動節不加班，交通部要大家改搭「類火車」，行政院長蘇貞昌呼籲台鐵員工「放開心胸、迎向改革」，勿與自己的「衣食父母」作對。蘇揆話說得漂亮，忘記台鐵還沒公司化，從交通部到行政院都有責任，此刻甩鍋工會，才是衣食父母的悲哀。

這波疫情噴發之初，蘇貞昌夸夸其談台灣防疫世界第一，喊話調整策略啟動「新台灣模式」，當確診數從百位攀至千位數，才發現這個世界第一，不僅市場快篩試劑比人家貴，連新冠口服藥也備份不足。

更別說遭質疑黑箱的疫苗採購，國際已從賣方市場轉變到買方市場，台灣還在合約上打轉，看著確診數每日激增，中症者增加，原來這就是「新台灣模式」的「減災」，這是第1件悲哀。

再者，華視新聞台出包，朝野要NCC主委陳耀祥下台。當初從總統府流出的密件中，蘇揆曾提到陳耀祥「不太會處理事情」，但還是提名他當主委，這回華視出包，蘇痛批這是荒謬的錯誤，忘了華視是公廣集團一員，行政院有監督之責，尤其陳耀祥犧牲收視戶權益，把52台給了如此爛攤子的華視，蘇揆事不關己的態度，這是第2件悲哀。

同樣地，太魯閣號出軌事故後，蘇揆巧妙地讓交通部長林佳龍下台，讓有「鋼鐵人」稱號的王國材接任。王過去多次在勞資爭議中扮演救火隊角色，這回當了主人卻沒解決自家後院失火，蘇貞昌「衣食父母」的說法看似軟中帶硬，卻像火上澆油，這是第3件悲哀。

台鐵局長杜微為停駛公開道歉但缺誠意，民眾無車可搭，退票不收手續費理所當然，何況還要花時間退票，或改搭「累火車」，時間就是金錢，台鐵不該對消費者有所補償嗎？有這些官僚真是「衣食父母」的悲哀。