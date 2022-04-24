最近國內新冠疫情激爆，政府已難再有1年多前大肆渲染「嘉玲」般的自傲，目前新增本土確診案例趨向每天可能都是「嘉千」的升高，政府為維繫社會動能，對防疫政策已改弦更張。然而，中央疫情指揮中心23日緊急召集雙北、基隆、桃園、高雄、花蓮等6縣市首長舉行防疫會議，除說明這些縣市疫情較為嚴峻外，也凸顯疫情爆發以來中央實施的「類戒嚴」防疫，似乎也到了應解除的時刻了。

4月初本土社區感染已見失控時，行政院長蘇貞昌宣布防疫政策改為「積極防疫、穩健開放」，但人口數較多的台北和新北市長柯文哲、侯友宜對於防疫策略究竟是「清零」還是「共存」，希望指揮中心能夠「戰略清晰」。無奈陳時中當時仍保有「類戒嚴」的威權，回應說相關公文已寄發，若仍對執行細節有問題或不知道該怎麼做，「請來文，我們會一一解答」，並「訓示」地方政府應「自主應變」，不能說「不知道怎麼做」等。

如今防疫亂象叢生，陳時中總算肯與地方首長直接溝通，並說出要地方政府「自主應變」，可能是因過去自誇防疫成效訂出的「賞味期」過長，自我設限了應該超前部署的想定，終而導致滾動防疫策略與措施的步幅太小，也因此，在陳時中召開6縣市首長會議後，柯文哲市長仍提出「中央的戰略是什麼？」的疑問，而侯友宜市長則認為「以篩代隔」已經緩不濟急，應儘速調整中央訂定的隔離政策，改採「居家快篩+自主健康管理」的方式。

我國憲法規定中央與地方的權限畫分採著重因地制宜的「均權制」，但地方權限基本上係由中央法律所賦與，使中央得藉主管法律的解釋權限縮地方政府因地制宜的自主權。加上這次中央為了因應新冠疫情又制定了「特別條例」，空白授權中央疫情指揮中心指揮官擁有乾綱獨斷，且未明定具體條件與範圍限制的權力，使人民和地方政府在此「防疫視同作戰」期間，猶如進入了「類戒嚴」時期。

過去防疫期間遇到了選舉投票，防疫措施與成效被當成選戰的操作與文宣工具，迄今「政治防疫」優先於公共衛生防疫的痕跡仍尚存。不久後，地方九合一大選又將展開，獲綠營期待頗高且自身參選意願也不低的陳時中，如果此波疫情真的已轉變成「類流感」，何不在訂出新防疫戰略，「完成階段性任務」後功成身退，並讓地方政府可視疫情及己身能量來規畫因地制宜的自主應變防疫措施？

防疫實際運作的主要人力在地方政府，中央本應負有全觀、協調與支援的責任，但由於「類戒嚴」的防疫，中央的指令常讓地方難以負荷，另如疫苗和快篩試劑等「作戰物資」往往也被「保密」，使得地方政府想自主應變也難。近來，基隆市確診數相對其人口數與人口密度，嚴重於新北市甚多，率先實施「類普篩」固然合理，但較基隆市稍嚴重的台北市和新北市能否得到相同的支援呢？諸如此種「類戒嚴」的防疫措施也該解除才是。

面對疫情高峰的浪頭即將來襲，指揮中心應放下「類戒嚴」和「顏色防疫」的心態，和地方政府同心齊力防疫，否則「新台灣模式」很快就會破功了。

（作者為民主文教基金會董事長）