公廣集團的華視新聞台日前連續發生2起重大錯誤，跑馬燈竟出現「新北市遭共軍導彈擊中」等多則駭人聽聞的快訊，公廣集團董事長陳郁秀、華視代總經理陳雅琳頂不住外界的壓力雙雙請辭；此外，華視內部另有2名導播、編輯、晨間新聞製作人等，總共8人受到懲處。

華視快訊錯誤嚴重的程度可謂近年來媒體僅見；特別是這段時間正值俄烏戰爭，社會氣氛十分敏感，華視的快訊引發不少民眾驚駭，因此華視進行相關懲處，實屬必要。

然而，當初一手促成華視入駐52台的NCC主委陳耀祥，卻像個沒事人似的，非但沒有出面為自己偏袒華視的錯誤道歉、甚至還刻意神隱，顯然就是要逃避外界究責。

陳耀祥惡意關台中天、一路保送華視，但華視就像是個扶不起的阿斗，狀況頻頻。剛走了一個搞不清楚自己身分、力戰藍綠的前總經理莊豐嘉，太平不過3個月，晨間新聞的快報又捅出了這麼大的婁子，可見華視內控機制已經朽爛不堪，若按照陳耀祥之前對中天新聞台咄咄逼人的嚴苛標準，華視不知該關門幾次了。

但如今只是處分幾個人，NCC似乎就打算要放華視一馬了，與華視進駐52台關係密切的陳耀祥本人更是毫髮未傷。

事實上，不只華視大出包，近日鏡電視申設的過程中，NCC前高官涉及收受不當酬勞、包庇、放水、政治力介入等傳聞不斷，引發社會譁然。然而，任憑在野黨立委再怎麼罵，陳耀祥不下台就是不下台。

和陳耀祥情況十分類似的還有農委會主委陳吉仲和衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官的陳時中。不動如山的「三陳」已成了民進黨政府的「新三寶」，無論講多少X話、犯多少錯誤，官位始終固若金湯。

眾所周知，陳吉仲和陳時中都屬英系人馬，陳耀祥則是一路護航英系媒體申設的乖乖牌，或許正是憑藉著與英系「堅若磐石」的關係，再加上3個人的臉皮厚到無論外界如何責罵都穿不透，因此儘管他們總是不斷出槌，有時可能還有涉及違法之嫌，但就是沒有人能夠動得了這3個人。

「三陳」非但不必為自己的失職負責，甚至還有更上一層樓的可能。如外傳民進黨高層積極安排陳時中投入2022年底的百里侯大選，還準備了台北市、新北市和桃園市這北三都讓他挑。在台灣本土單日確診病例數已突破5千人、正向1日萬例快速前進的此時此刻，陳時中居然還有臉、還有心情籌畫選舉，簡直是全球僅見。試想，如果美國國家過敏暨傳染病研究所所長佛奇，在美國疫情方酣的高峰時期，宣布要投入加州州長選舉，美國人會怎麼想？不把他罵死才怪。把台灣防疫搞到沒疫苗、沒快篩劑、沒藥品這不堪局面的陳時中，到底憑什麼自認有資格可以投入選舉，還挑三揀四的？

陳耀祥和陳吉仲本有機會成為「學而優則仕」的典範，卻因毫無風骨，甘願淪為執政掌權者的工具人，為求一官天天唯唯諾諾，實在是知識分子之恥。而放任三陳尸位素餐、攆也攆不走的民進黨政府，更是敗壞官箴與道德的罪魁禍首，後遺症勢必反撲。

（作者為資深媒體人）