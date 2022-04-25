2015年，濟南。
走在北方蕭瑟的寬闊馬路上，寒風迎面吹來，於是我想起了台北淡水河邊被夕陽籠罩的大稻埕碼頭。
在台北四個月的交換生生活，讓我終生難忘。回首這片並不遼闊的土地帶給我的一切，當我心生思念時，便按捺住對自己說：「台灣已在你的血液裡流淌，你已帶著一切上路。」相較於寶島，我們在人口、土地、經濟方面似乎已經全方位逆襲，只是某些高貴的細節，依然需要我們仰望。
2014年2月，初到台北已是深夜。那是一個小小的十字路口——小得或許說「巷口」更合適一些，卻設立了紅綠燈。紅燈亮起，路口的唯一一輛摩托車靜靜地停下，彷彿沒有看到空無一人的十字路口，彷彿不知道穿過路口只需短短一秒，我不由得心生敬意。但很快我就發現自己的「小題大作」，因為那樣等待的身影，實在是隨處可見。
我是一個順其自然的人，離開了台灣也不再執念。路要繼續走，且要更努力的走。時間的河流一直向前，我將盡我所能，一刻不停地去追逐我的星辰。
圖片
也許你會問我，台灣到底是什麼？
是黑白灰的襯衫校服上用楷體繡著的學生姓名。
是走在捷運洶湧的人潮中覺得自己是個巨人。
是每次下公車時司機爺爺的一聲誠懇的「謝謝」。
是在馬路上四處找不到垃圾桶的困窘。
是等捷運公車時永遠井井有條的隊伍。
是熱鬧商圈隨處可見的為孤寡老人、殘障兒童大聲募捐的中學生。
是市政府廣場前席地而坐默默表達憤怒的抗議學生。
是每次走進商店那聲甜的發膩的「歡迎光臨喔～」。
是永遠清澈的藍天和白雲。
是碧玉一般的日月潭水。
是一碗熱騰騰的蚵仔麵線。
是我捨不得的地方。 。
（小清）
（本文來源：「兩岸青年」公眾號）
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