年紀大了，經常會跑醫院，跑醫院，少不了會抽血做檢查。抽血小case，但對我不完全是小case。因為我的血管很細，常找不到插針抽血之處。碰到資深的護士，一次完成，感謝上帝。

有次遇到一位男護士，左手右手膀都找不到可抽血的血管，乃在手背上插針，插了兩針，抽了一點點血，就沒了，還弄得滿手都是血。這位男護士十分狼狽，趕快請另一位女護士幫忙。這位女護士經驗豐富，在右手背上插針，很輕鬆就抽了三管血，完成任務。小姐很客氣，一直道歉，替我清擦右手上的血，並給我冰敷，因為已有瘀血，那位男護士躲在旁邊，一句話也不說，似乎很難過的樣子。我很同情他，因為他心中一定也不是味道。

抽血找不到血管

那次抽血後，我又去做正子檢查。正子檢查前要先打顯影劑，顯影劑打進去時你會覺得有點涼涼的。所以打顯影劑時護士會問你，有涼涼感覺嗎？如果有，表示顯影劑正打進血管了。我去打時，又是因為血管太細，只好用右手背血管，但插了兩針，仍沒有涼涼感。乃換在左手背上找血管。

我看這不是辦法，我建議，去剛才抽血地方，找那位資深女護士幫忙打。他說不方便，他們單位不同。我說，那我想辦法去請那位女護士來你們這裡幫忙，他說也不太好。他請求我，再給他一次機會好不好？還好第三針，終於有涼涼感覺，顯影劑打進去了，可以順利進行正子檢查。

女護士有經驗

每次去抽血，遇到男護士，我就有點不自在，擔心害怕，但也不好意思拒絕，只好很不自在的「撩落去」！但女護士就都OK嗎？有次抽血是位女護士，可能有人告訴她，要抽血的是監察院院長，她可能有點緊張。我跟她說，我的血管很細，不容易找。這位護士小姐有點氣氣的說：我已經很緊張了，你還要跟我說血管太細！後來果然未能完成任務，換了另外資深護士來替我抽血。

讓醫護可以進步

抽血究竟是男護士好，還是女護士好。其實這與性別並沒有關係，真正有關係的是「經驗」。經驗越豐富，抽血自然病人滿意。抽血病人如果都找經驗豐富的，那新任的就很難有機會進步。因此我們受點小苦，讓護士們更上層樓，似乎也是應該忍受的犧牲。

抽血問題事小，但醫病則就大不相同。誰願意找沒有經驗的新手醫病，生命攸關，恐怕沒人願意犧牲健康去成就醫生的。因此已有經驗的醫生，一定要善待自己，特重健康。養成一個有經驗的醫生十分不容易，有經驗的良醫，其實是公共財。

我經常勸告醫師朋友，要注意健康，看診時間不能太長，注意休閒營養，多觀光旅行，使自己身心健康，才是眾多病人之福。

關心醫護人員

有次我去醫院看攝護腺肥大，醫生坐在那裡看診已三個多小時，卻未去尿尿。我大聲地對他說，趕快去上廁所！醫生笑笑速速起身去解放了一下。憋尿最容易造成攝護腺肥大，泌尿科醫生怎會不知道呢？

在此誠懇地呼籲，所有醫護人員，要好好照顧自己，不僅為自己，更是為了社會芸芸眾生。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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