2015年解放軍開始軍改，從「師-團」到「旅-營」建制，先後編成合成旅、地空導彈旅、陸航旅、空突旅等新型旅級作戰單位。合成旅又可分為重裝旅、中型（輕裝）旅，重裝旅戰鬥力最強，輕裝旅则更加注重機動和靈活性。

除此之外，還有一個誕生時間較晚，但由於作戰的思路新穎、裝備結構獨特、而備受外界關注的作戰單位，就是空中突擊旅，簡稱空突旅。2017年7月30日解放軍建軍90周年閱兵中，首次亮相空突旅。

建立陸軍航空兵部隊

解放軍陸軍航空兵成立於1986年，其目的是為了結合地面部隊裝甲突擊力量、和快速反應部隊，大幅提升陸空聯合作戰能力。

陸軍航空兵的功能如下：為地面部隊提供直接空中火力支援與打擊、毀傷敵前沿和戰術縱深的重要目標、攻擊敵方直升機和坦克裝甲車輛、機降戰鬥、保障地面部隊空中機動。除此之外還可遂行空中偵察、警戒、巡邏、電子戰、空中佈雷、掃雷、戰場補給、救援救護、通信中繼、為炮兵校正射擊等聯合作戰任務。

現在每個戰區和集團軍都設立陸航旅，而且朝著突擊化方向發展。另外有3個集團軍已經組建空突旅，地面部隊人數持續裁減，直升機部隊反而不斷地增加！

到目前為止，官方公布了3個空突旅，其中2個屬於陸軍集團軍、1個屬於第84空降集團軍，三者的組織架構和裝備構成相差無幾。共軍只組建了3個空突旅，因為運輸直升機的數量不足，預期以後會列裝在所有的集團軍。

目前來看，1個空突旅下轄10個營，包括1個武裝/偵察直升機營、2個武裝直升機營、3個運輸直升機營、3個步兵營和1個支援保障營，是目前解放軍編制内最大的旅級部隊。

很明顯的可以看出，空突旅是不同機型的混合編組，包括突擊直升機、武裝直升機、運輸直升機，便於作戰指揮和平時的靈活調用，但是對於旅長的聯合作戰素養要求極高。這種編制的特點是營級機型單一、編制相對簡單、便於維護管理，在戰時調度就需要旅長在扁平化架構中，根據任務納編所需機型。

組織扁平化對於旅長的聯合戰術素養要求極高，旅長指揮作戰能否從「縣道」突然進化到高速公路，還需要許多訓練。

共軍陸空聯合作戰的理念

在產生聯合作戰概念之前，各個空間作戰都是獨立的，海軍打海軍的，陸軍打陸軍的，而且是以陸軍為戰場的主宰。

然而，現代聯合作戰同時在地面、水上與水下、空中與太空、電磁等多維戰場展開，任何戰場上的成敗都會影響到其他戰場，沒有一個軍兵種能夠獨立遂行任務，陸軍也是如此。

基於這種構想，解放軍從上世紀90年代中期開始，大幅提升機械化師的自動化指揮和計算機對抗能力（C3I）；同時在更多的演習中，重裝旅大規模使用直升機和無人機。

解放軍把重裝旅視為主力部隊，並且為重裝旅裝備99式與96式主戰坦克加裝自動化指揮系統，重裝旅其他單位也開始使用加固型野戰計算機。資訊化的結果，使得重裝旅作戰更加精確化，預備隊數量逐次減少，更多的主力可投入了第一次打擊。

更多的主力投入，表示需要更強大的空中（武裝直升機與察打一體無人機）掩護，至少必須維護戰場的絕對制空權，不能像俄軍在烏克蘭戰場經常遭到烏軍零星的打擊；這是陸航旅的功能。

解放軍對於在台海陸空聯合作戰的作為包括：奪取制空權與資訊權、空中機動快速的向戰場集結、陸空火力打擊為後續的地面作戰創造條件、陸空聯合縱深與側翼突擊。空突旅的主要作用在於後者，也就是傘兵縱深空降的側翼掩護與突擊，與陸航旅的任務不同。

空突旅與陸航旅之不同

由於空突旅的扁平化結構，造就了空突旅兩個非常典型的特徵。第一，為因應海峽特殊的戰場形式，空突旅不會配備類似99式、04式或自走炮車等重武器，即使在內陸戰場例如中印邊境也不會列裝，而是以武裝直升機提供防空和火力支援，主要更多的是以運輸直升機運輸兵力，與集團軍所屬陸航旅形成了非常顯著的區別。

第二，作戰區域往往在對手側翼或後方。空突旅利用直升機的空中優勢，飛躍至我方側翼或後方，快速機動的完成任務。

空突旅與傘兵作戰有些類似，只不過空突旅的作戰距離更短、距離主戰場更近，使用的是體型更小、起降要求更低的直升機。簡單地講，空突旅的組建就是改編自傘兵部隊，日後若武統戰爭開打，空突旅必然會在傘兵側翼進行空中掩護以及機降，看起來這種編組非常適應海峽戰場，即使對於遠在天邊的中印邊境也毫不違和。

具體而言，空突旅可以在我方機場、後勤基地、飛彈陣地等重要目標附近機降，奪佔或摧毀這些重要設施。除此之外，空突旅還可以為滲透到本島後方，為特戰部隊提供必要的火力和兵力支援。

空突旅裝備的直升機主要有5種型號：武直-19、武直-10、直-20、直-8和米-171。雖然空突旅只有3個步兵營，但是每個營都是特種化訓練，戰力較強。

目前1個空突旅下轄的3個運輸直升機營，一次可以運輸1個步兵營。在武直-10和武直-19的掩護下，遠行數百公里機動作戰，撕開我方的正面防線。3個空突旅一次可運輸3個步兵營，3個批次共可運送9個步兵營，對本島後方的破壞不可小覷。

空突旅和陸航旅是兩個不同的兵種編制，空突旅是傳統的步兵，只不過交通工具從車輛與步兵戰車升格為直升機，就是「插了翅膀的步兵」。

而陸航旅的功能是支援地面部隊作戰、並不直接參與地面戰鬥。簡單地說，空突旅的主要服務對象是步兵，裝備以運輸直升機居多，目標是保證旅屬步兵單位順利抵達戰場，編制內的武裝直升機是為了掩護運輸直升機，與傘兵密切協同作戰。

陸航旅則是以直升機為主，包括攻擊直升機、運輸直升機和各種勤務直升機，與空軍師-旅的功能大致相同，只是裝備和飛機種類不同，而且陸航旅完全沒有配屬步兵。

結論

共軍空突旅最大的短板有二：運輸直升機數量不足、缺乏大型運輸直升機例如可掛載M-777型155mm榴炮的CH-47重型直升機。

儘管如此，共軍自2015年軍改以來，部隊日益細分化與專業化。目前共軍雖然只有3個空突旅，這是因為運輸直升機的數量不足，但若未來共軍補足了數量的短板，並逐次裝備到所有的集團軍，這對國軍在防衛固守方面將帶來無比沉重的負擔。

既然如此，國軍何不把功能性不強的特戰部隊用於對抗共軍空突旅？一方面可以把特戰部隊部署在城鄉，另方面還可以對抗空突旅和共軍傘兵。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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