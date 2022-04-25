4月20日與21日，二十國集團（G20）的財政部長與中央銀行行長齊聚印尼集會，會議標題是「同步復甦、更強勁的復甦」（Recover Together, Recover Stronger）。但是會議卻出現罕見的正負面訊息並陳的亂象，負面的訊息是首度無法做成會議公報，正面的訊息則是財長與央行總裁努力化解政策歧異，凝聚同步的政策來穩定經濟亂局。

此次二十國財政部長與央行行長齊聚印尼首府雅加達（部分以視訊出席），是烏克蘭戰爭爆發後，全球主要工業國財經決策官員首度會議，過去幾個月，美國聯準會帶頭啟動升息、烏克蘭戰爭造成能源與農產品供應大亂、3月之後又遭逢上海與華東等製造業重鎮因為疫情封鎖陷入停產危機，加上去年延續至今的Covid疫情下的全球供應鏈亂局，G20國財經首長首度共商全球維穩大局，會議的重點議程與結論，對於判斷經濟亂局是否持續惡化，或是復甦的時點與方向，就是極為重要的指標。

根據前一次財長會議所設定的主題，4月20日的會議主要鎖定四大課題，第一是全球經濟的風險，第二是公衛健康相關議題，第三是全球金融的平衡架構，第四是永續發展的金融課題。

不過，由於烏克蘭戰爭打亂全球經濟平穩運行，美國聯準會的升息又造成全球金融市場劇烈震盪，因此與會的財經首長，在緊湊的議程中將焦點鎖定在烏克蘭、以及全球貨幣與財政政策的同步。最被高度關注的是，俄羅斯財政部長出席演講時，美國與西方國家集體退席、視訊者關掉螢幕表達抗議，G20會議因此出現留在會場、與集體退場兩個群組，成為極罕見僅用新聞稿表達共識、無法完成大會公報的特例。

中國與日本並沒有參加由葉倫帶領的集體退席，日本財政大臣鈴木俊一在隨後的記者會中回覆詢問，表示自己留下來是為了嚴詞譴責俄方；而以視訊方式出席的中國財政部長劉昆則立場鮮明表達，「反對G20成員將經濟問題政治化」，劉昆表示，面對風險與挑戰，G20各成員應團結協作，為不穩定的世界提供穩定因素，不把世界經濟政治化、工具化、武器化。

G20財經首長會議的另一個焦點，是美國帶頭升息、而且升息幅度明顯有加快的趨勢，對其他工業國與新興市場國家的金融市場帶來的劇烈衝擊，特別是在會議之前，日圓出現極為罕見的貶值走勢，日圓兌美元匯率不只創下2002年5月、長達20年以來的新低匯價；日圓此波貶值走勢前所未見，從3月7日至雅加達會議之前，43個交易日有37天以貶值收盤，僅有六個交易日略見回檔，這種長達一個半月「每天都貶值」的走勢，三十餘年來從未出現，只有1985年廣場協議造成日圓大升值的那一波可以比擬。

日圓劇烈的貶值走勢是市場對央行政策「不同步」的強烈反應，日本央行堅持量化寬鬆的政策，及至上週都還連續四天在市場買入日圓公債，維持10年期日圓公債利率在0.25％，相較於美國十年期公債利率已經升抵3％，日圓與美元的匯差急遽拉大，利率超低的日圓原本就是金融機構套利交易（Carry Trade）的最佳標的，交易員借入日圓，轉換成高利率的美元或其他貨幣，套取利差，而在日圓貶值趨勢確立後，更可藉此套取巨額的匯差。

日本央行原本寄望藉著匯率貶值來刺激經濟增長，同時達成2％的通貨膨脹目標，但是劇烈貶值的匯率在國內引發強大的抨擊，株式會社東京商工研究所（TSR）近日公布對5,400家各級企業的調查，發現高達40％的企業主認為匯率貶值「對營運造成負面影響」，去年12月同樣的調查，表達負面意見的企業主僅29％。

日本財政大臣鈴木俊一與日本銀行總裁黑田東彥在G20會議中，接收到美國與歐洲財政部長持續討論政策同步的訊息，預估日本央行總裁黑田東彥在下個月的貨幣政策會議，雖然還是會維持低利率與量化寬鬆的政策，但是財政大臣鈴木俊一則已經鬆口，同意目前的日圓匯價貶值無助於全球經濟穩定，也會帶給日本企業與國內經濟負面的影響。

日本央行是否會改變其超級寬鬆的貨幣政策，是全球金融市場走向的重大風向球，日圓匯率的貶值不只影響日本國內經濟，更是全球熱錢流動的重要指標，美元的升息與匯率升值，對於新興市場原本就會帶來強大的吸金作用，大量資金從新興市場流出，造成了1997年亞洲金融風暴至今多次金融震盪，而日圓的劇烈貶值則加劇了熱錢流動的衝擊。

這次G7與G20財政部長與央行首長的連續集會，我們一方面看到全球經濟風險不斷升高，也看到主要工業國的財金首長集體高呼貨幣與匯率政策的同步，試圖避免大國政策歧異造成的動盪。在全球貨幣政策「正常化」（Normalization）的過程中，主要工業國家的中央銀行與財政部必須達成仔細規劃、充分溝通、且同步執行的政策，才能維持全球經濟穩定，避免意外的金融災難。