看報上報導：國史館昨天舉辦學術研討會，探討台灣未來的定位和命運，國史館館長陳儀深致詞表示，美國堅持賣武器給台灣，就是基於舊金山和約的台灣主權未定論。

我的天啊，中華民國的國史館長引據歷史指說台灣的主權未定，亦就是說，台灣主權屬中華民國是未定之事。若是如此，陳儀深這個中華民國的國史館長還待在台灣幹嘛？他領台灣人民的薪水算合法嗎？他是不是該等台灣主權確定後再看看有沒有資格領台灣人的薪水？

若台灣主權未定，那蔡英文算是個什麼東西？她憑什麼在台灣抽税任官，花台灣人的税金，人模人樣地靠台灣人民供養？同樣的，蘇貞昌又算是什麼東西呢？

陳儀深要搞清楚ㄧ點，按照國際法，美國是沒有權利對台灣的主權說三道四的，別老拿美國當令箭。當中華民國的官就不要拆中華民國的台，拆中華民國的台，摔下來的不止是你，還有蔡英文、蘇貞昌等ㄧ大批坐享其成，靠中華民國吃香喝辣的傢伙。

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