某民間團體日前召開記者會指出，國軍將領太多，平均1個將軍帶600個兵，與世界各國比較起來偏高，而且養太多將軍對政府財政是沉重的支出，還舉例美國、以色列軍官要到51歲才有機會升將軍，我國47歲就可晉任，有濫竽充數之嫌，甚至直指將官晉任後只想做項目、弄錢，種種指控，顯然我國「全民國防教育」做得不夠確實，才會有這些「軍盲」存在。

將軍人數的多寡，在現代軍隊分工的細緻化，軍隊除了部隊之外，還有相當龐大的幕僚組織，所以會產生一個領導3000人的少將旅長，或是辦公室只有十幾個人的少將處長，所負的任務不同，業管的職責也不同，硬要用總編制數來除，略顯粗糙，況且還有許多國安與特勤單位的將軍，這些根本不帶兵的將軍，又該怎麼算？

國軍在「精實案」前將領高達一千多人，當時是45萬大軍，如今員額減大半，但將領僅剩2百多個，裁減的幅度不可謂不大，最直接的影響就是初任將軍的年紀越來越大，過去陸軍將服役滿20年即可晉任，現在要25年以上，政戰將領更要29年才有機會，晉任時早已年過50，暮氣沉沉。

要知道率領烏克蘭的武裝部隊總司令瓦列里、札盧日內上將，年僅49歲，把俄羅斯軍隊打得灰頭土臉，另外，波灣戰爭的鮑威爾上將，42歲即升准將、聯軍司令史瓦茲柯夫上將，43歲升准將，民團說美、以等國51歲再檢討升將領不知道資料從何而來。

況且，之前將領因為「裁過頭」，造成大量優秀人才流失，蔡總統還亡羊補牢，將憲兵、軍醫幾個重要的位置再提編為少將，就是要留住專業人才與鼓勵士氣，也請民團在開抨擊國軍前，先做好功課，免得誤導國人視聽。

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