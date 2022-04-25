根據《日本時報》報導，日本先前不願承認病毒會透過空氣傳播，從而影響日本應對新冠疫情的措施，成為制定防疫政策重大致命錯誤。

如今證實新冠病毒會透過氣溶膠傳染，顯現餐廳用餐設置隔板，進入公共場所使用酒精消毒手，這些都無法有效防止新冠病毒傳播，這種態度讓政府的防疫措施更強調表面清潔與塑膠隔板的重要性，但實際上透過飛沫與接觸傳染的可能性比以前認為的還要低。

在防疫措施方面，政府一直沒有對人民提出正確具體的防疫做法，與透過統計資料告訴人民事實，就是在打完二、三劑疫苗後染疫與沒打過疫苗染疫的數據比例，還有沒有打過疫苗卻在自體內產生抗體者有多少，相信國內外都有專家在研究這些，只是不敢大聲說出事實。

蔡政府的防疫政策從台灣奇蹟變成滑天下之大稽，從不願意普篩、確診與死亡人數「校正回歸」，到「3+11」便宜行事造成破口引發社區感染，現在疫情每日攀升數千例，則喊出快篩取代隔離以及「自主應變」等等，其實就是準備雙手一攤、徹底躺平，叫民眾自生自滅。

主事者一再用文青式華麗修辭來包裝掩飾謊言，加上1450網軍側翼在一旁加油添醋，打擊不同聲音與說實話的人，這樣的防疫政策只有政治正確上綱上線，這就是現在台灣防疫之亂的真實寫照。

防疫靠自己，找出科學依據和事實，要注意病毒會透過空氣中氣溶膠感染呼吸道進入人體，所以更要側重呼吸道的防護，同時增加自己先天免疫力與後天抵抗力，唯有如此，才能真正保護好自己。

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