台鐵工會發動五一不加班，目前約1萬3000名員工響應，也就是說，五一當天台鐵班次將全部停駛。為此，蘇貞昌受訪時表示，百年台鐵為台灣的公眾運輸、旅客服務做到很好的成績；不過，最近連續發生的重大車禍，台鐵員工應放開心胸、迎向改革，而不是與自己的衣食父母（乘客）作對。

蘇揆此言差矣！眼看五一當天班次停擺，政府的作為應該是盡力協調，找出癥結、提出解決的辦法，而不是去指責勞方不接受改革、與衣食父母作對。台鐵現在還沒有公司化，員工的頂頭上司不就是交通部、行政院麼？現在院長這麼一說，非但沒有和緩勞資雙方的對立，反而是火上加油，深化勞資嫌隙；再說，台鐵接連發生事故都是員工的錯麼？領導階層一點責任都沒有？

台鐵員工目前也屬於勞工，享有合法的休假，不要帶風向汙衊他們是惡意罷工，何況蔡總統早講過，勞工是她心中最軟的一塊，如果有任何不合理，勞方要自立自強！現在台鐵員工自立自強爭取自己的權益何錯之有？華航空服員｢罷工｣，政府馬上軟化，條件全盤接受；現在換作台鐵員工｢合理休假｣，怎麼就不行了呢？勞工人權有這麼大的差異嗎？

柿子找軟的捏，叫台鐵員工如何心服？五一交通如何解決？

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