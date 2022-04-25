家母罹患失智症，長期在公家開設的長照機構接受治療與看護，繼COVID-19疫情逐漸擴大，門禁看管也愈來愈嚴格，先期是每周僅能探視一次，每次30分鐘，近期疫情加劇，條件則愈加嚴苛，必須有PCR篩檢通過證明，連快篩都不行，然各大醫院篩檢站全部爆滿，想網路預約永遠都排不到號，更甭說到現場排隊，那比登天還難。

可就有人一點也不難，可以不出門，自有醫院安排醫師到家中做PCR採檢，而服務醫院還是萬芳醫院家醫科主任。此人什麼來頭啊？原來正是資深媒體人周玉蔻，一個人可以連篩十劑，一下確診，一下又沒確診，把公家醫院搞得團團轉。

日昨接到醫院家母病危通知，然因全家都沒有經過PCR篩檢而無法到醫院探視，非要等到病人臨終，才得有主治醫師視情況批准；家屬為醫院整體著想，不願因個案而感染大眾，強忍悲痛而不去探視。

這情形各大醫院皆有，很多家屬連臨終都無法與病人見最後一面；現在見資深媒體人居然享有到府服務的特權，真令人有天上人間之感。

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