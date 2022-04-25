軍友社理事長李棟樑上任8年，將於5月卸任，對軍方來說，除了不捨，應該沒有其他字眼可以形容了。

李棟樑任內慰訪的部隊，可能比任何國防部長都要多；他看部隊與長官視導又大不相同，他與官兵親切互動，會發個精緻小禮物，只要是李棟樑去過的部隊，單位都會期待他能再來，還有官兵寫信給他，希望他能走訪自己服役的部隊。

去年夏季乾旱，官兵支援水庫清汙泥，每天日曬，非常辛苦，水庫位置距部隊都很遠，有一個僅車程就要1.5小時，距離最近的統一超商也有半小時車程，李棟樑送給官兵統一便當與牛奶兌換券，而且是天天給，給到官兵任務結束。

李棟樑到哪慰訪都會問單位有多少官兵，有的人數少，有的則是700、800人，不管人數多少，他都二話不說，有多少人，就送多少箱統一泡麵，而且還會加碼，總之，一定做到人人有份，不會漏掉任何官兵。

在8年任期內，李棟樑最先跑的都是大單位，如各軍種司令部、指揮部等，後來他就開始跑偏遠單位。這些小單位，有些將領直到退役也不曾去過。國軍有英雄楷模選拔，這些偏遠單位因官兵人數少，很難當選，李棟樑就單獨給這些偏遠單位幾個名額，一併與國軍楷模犒賞出國旅遊，活動直到兩年前疫情才暫緩。

李棟樑有次得知有位演訓受傷官兵，在醫院臥床多年，父母也因此離異，他二話不說，每年贊助20萬元，後來聽說醫院院長換人，他怕新院長改變做法，於是就再慰問捐助醫院一筆款項，託付繼續照顧這位因公受傷的官兵。李棟樑類似這樣照顧官兵的例子，不勝枚舉，他也不欲人知，只有軍隊的感激點滴在心頭。

在他任內還有一項創舉。每逢三節，李棟樑都會去五指山公墓探視守墓官兵，前後去了至少25次以上，並叫外燴宴請官兵，有的外燴服務業者聽到是五指山公墓，還不願做這筆生意。前參謀總長沈一鳴因公殉職，葬於五指山公墓，李棟樑每次上五指山，都會準備沈一鳴生前愛吃的食物祭拜。

在疫情爆發前，每年逢九三軍人節時，李棟樑便在國賓飯店宴請全國官兵代表，人數在600人以上，除了高階將領之外，李棟樑都是邀請各單位基層官兵，還有外離島與偏遠地區官兵代表出席。一位軍方將領說，他問過同桌官兵，幾乎都是第一次來台北五星級飯店用餐。

李棟樑卸任前，國防部頒贈他一座二等雲麾勳章，他是首位獲此榮躍的平民。上個月，他第8次走訪陸戰隊，與官兵合影時，問到還有沒有在高雄氣爆時支援救難任務的官兵，當場有10多位官兵舉手，他好高興，隨即與這些官兵握手致意。李棟樑上任之初就遇到高雄氣爆，看到官兵不顧生命危險守在現場，感動莫名，也就此展開他人生極有意義的8年勞軍使命。