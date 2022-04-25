張若彤的新作《原來二二八：湯德章之死與台灣戰後特務派系政治的成形》是本奇書，作者像懸疑偵探，挖掘許多被主流論述誤解的歷史事實。學界對二二八的既定論述，有的認為事件成因是「當權者把台灣米糧大量運至中國」，有的認為「守舊的中國無能統治現代化的台灣」，或者認為「陳儀政府排斥進用本省人、日本人」，張若彤細細追尋既定論述的起源，對比說法與歷史事實不一致的地方。他不只指出主流說法的錯誤，還討論這些誤解為何發生，最用心的地方是，他回到當時生活脈絡，理解台灣人民的生活，描繪了社會經濟狀況，在這基礎上挑戰了許多知名學者構築的二二八。

書中也質疑台獨大老鍾逸人的說法，指出柯喬治（George Kerr）《被出賣的台灣》的錯誤；看過此書後會覺得在台南市演出的《湯德章歷史情境劇》不是還原情境，而是，強暴歷史。

連同他的上本書《究竟二二八：林茂生之死與戰後台灣反日力量的覆滅》，張若彤掀起二二八的詮釋爭論，出版社將他的新書送件向行政院二二八基金會申請補助，被評審委員否決，理由是不符《二二八事件教材著作及調查考證補助辦法》第3條第1款的規定，該規定是：「從事有助了解二二八事件真相、撫平歷史傷痛，以及促進族群和諧與台灣社會和平之已完成著作。」

張若彤耙梳真相，例如台灣各本土派系與國民黨的密切糾葛，有助了解二二八事件；他研究當時人民生活情境，點出囤積走私的地主商人與基層百姓所面對的不同處境，這正是撫平歷史傷痛；指出陳儀政府為了進用大量台灣人特設規定，可見他在族群問題上著墨甚深。對比這屆二二八基金會的其他補助案與舉辦的活動，當下政府不喜歡張若彤的聲音，二二八基金會只欣賞單元又單純的看法。

二二八基金會不敢面對張若彤，怕自打嘴巴。基金會網頁對二二八的描述是：「陳儀…源至中國人治社會的霸權劣習，導致施政偏頗、歧視台民、外加官紀敗壞，產銷失調、物價飛漲、失業嚴重…」，看了張若彤著作，會發覺這段官方文字問題很大。二二八基金會的經費來自稅金，應該是個探討的平台，而不是單一政治立場的宣揚單位，就算補助張若彤的著作，也不等於為他的成果背書。

把促進社會對話的官方平台當成是民進黨文宣部，不只是二二八基金會，還包括促轉會，而且更糟。促轉會捲入派系內鬥，某些政治任命的官員經手情治檔案，在正國會與黃偉哲的權力競爭裡，餵媒體「揭露」黃偉哲是告密者。《促轉條例》規定促轉會為二級獨立機關，委員與主委任期受法律保障，不是行政院長說換就可換，形式上雖屬行政系統，但不該受政治人物干涉。獨立機關依法不介入政黨政爭，但促轉會屢屢違反。

促轉會5月將解散，《鏡週刊》以多篇報導批判促轉會的下一步，卻搞錯方向。該媒體評論說促轉會爛攤子難以善後，留給6大部會吃下海量工作，這是畫錯重點。當下行政院擬設置「推動轉型正義會報」，業務由底下部會接手，違反《促轉條例》要求的獨立，行政院直接運作，政治力不加遮掩地公然介入，這才是該監督的重點。

立法院司法委員會初審通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，對於是否新設權利回復基金會處理，還是由二二八基金會負責，也沒抓緊要害。若新設基金會，必須有機制確保迷途少年不繼續沉淪為黑道；若交給本屆二二八基金會，等於把迷途少年交付黑道撫養。

當下立委更該注意，所有原在促轉會上班的人員多已化整為零，包括約聘僱，員額早安排好轉到各機關與促轉基金，行政機關繼續插手促轉方向，促轉會表面解散，但介入派系爭鬥的幽魂不滅，政府一直在掩護促轉之惡。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）