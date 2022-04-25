相隔5年，馬克宏再次於《歡樂頌》樂聲中，在多元法國青年族群的簇擁下，與妻子碧姬牽手緩步走進艾菲爾鐵塔前的勝選之夜會場。根據法國內政部選舉結果最新公告，馬克宏最終以58.54%的選票，擊敗極右派國民聯盟（RN）候選人雷朋的41.46%，也是繼2002年席哈克總統後，首位順利連任的總統。

但與5年前馬克宏與雷朋66.1%對33.9%的第二輪投票結果相較，本次選舉馬克宏僅以17個百分點的差距獲勝，領先幅度幾乎腰斬，且本次選舉投票前甚至瀰漫著無法排除雷朋可能當選的氛圍，這對5年前透過勝選演說向極右選民溫情喊話團結的馬克宏而言，雖得以順利連任，但未來5年執政已先蒙上一層陰影。雖然馬克宏勝選談話中強調要以全民總統之姿贏回選民支持，但無論是激進左派的梅蘭雄及民意支持屢創新高的極右派雷朋，恐對馬克宏施政多方角力。

從本次總體投票趨勢來看，馬克宏支持者集中於法國西部大城市及太平洋領地，而極右派雷朋的選民則集中於東北部和地中海地區，如何避免法國分裂，將是馬克宏連任後無法迴避的施政重點。但任何選舉政策承諾的落實，都端視未來國會選舉中執政黨能否取得多數席次，因此目前各界幾乎都將目光放在緊接著法國將於6月12日舉行的首輪「國民議會」選舉。

雖然根據過往法國選舉的結果，2002年以降，法國選民都傾向賦予新任總統國會多數。上次國會選舉結果雖低於選前估計的400席，但馬克宏的「共和前進」仍獲得國會多數席次。這次馬克宏以連任之姿投入國民議會選戰，但若無意外，估計「共和前進」仍可獲得國會過半席次，不過選舉過程恐更為艱辛。

歐盟理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席范德賴恩在出口民調結果公布後第一時間，便透過推特恭賀馬克宏連任。米歇爾更坦率地指出，「在此動盪時刻，我們需要一個穩固的歐洲，以及一個為更具主權與戰略的歐盟全心投入的法國。未來5年，我們將再指望法國」。但問題是，馬克宏領導的法國能否全心投入歐盟事務？

5年前馬克宏同樣於勝選之夜，於歐盟盟歌《歡樂頌》聲中步入會場，會場處處可見歐盟旗幟飄揚，可見馬克宏在外交上力挺歐盟的決心。5年後歐盟旗幟仍在，但已非旗海飄揚，反而是法國國旗處處可見。在當前歐盟面臨外交安全重大挑戰之際，馬克宏連任對維繫歐盟「法德軸心」關鍵領導力原屬利多，但面對疫情變化及俄烏戰爭情勢發展的詭譎，馬克宏連任僅有短期振奮歐盟信心之效。

簡言之，已執政5年的法國總統馬克宏，對歐盟長期發展的效益不應被過度放大。法國在未來歐盟發展所能扮演的角色，將端視法國國內支持的力道。如何讓法國在歐盟外交上扮演更積極的領導角色，從本次選舉結果看來，關鍵仍是未來歐盟能否有效協助會員國解決內部執政困境。（作者為台灣歐洲聯盟中心執行長）