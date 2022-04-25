俄烏戰爭開打後，國際輿論立刻將台灣與烏克蘭做類比，「今日烏克蘭，明日台灣」之說甚囂塵上，一時之間造成台灣人心惶惶。蔡總統為了安撫人心，公開宣稱台灣與烏克蘭局勢有本質上的不同，因為台灣有海峽天險屏障，而且台灣地緣戰略地位比烏克蘭更為重要。

蔡政府在言詞上斷然將台灣與烏克蘭做切割，但在實際行動上，卻將台灣與烏克蘭做緊密連結，一方面追隨美歐等國家譴責俄羅斯，並祭出經濟制裁措施；另一方面則極力援助烏克蘭，明白地選邊站。

烏克蘭遭戰火蹂躪，台灣提供人道援助理所當然，但在具體作為上仍應掌握應有的分寸。首先，台灣與烏克蘭沒有外交關係，也從來沒有在烏克蘭設立代表處，雙邊實質關係僅局限在寥寥可數的貿易往來。蘇聯解體後，我政府先後在俄羅斯及白俄羅斯設立代表處，烏克蘭對台灣的態度一向極為冷淡，甚至堪稱不友好，台灣固然可以不計前嫌提供人道援助，但也不應一廂情願，甚至熱過了頭。

外交部22日聲稱，我國不僅在俄烏戰爭爆發之初，立即透過波蘭戰略儲備署運送27噸醫療物資，分贈波蘭及烏克蘭境內亟需幫助的烏克蘭人民，另透過財團法人賑災基金會成立專戶，提供國人愛心捐款管道，1個月內即募集近9.4億元，約3300萬美元。蔡政府大動員援烏，若不是基於同病相憐的反射心態，就是扈從美國的指使。尤其對待烏克蘭與對待邦交國的態度判若兩人，令人難以認同。

外交部長吳釗燮更於22日與烏克蘭首都基輔市長克里契科視訊通話，宣布將轉贈我國人捐款300萬美元予基輔市，另提供烏克蘭當地6所醫療機構500萬美元，總計800萬美元。克里契科市長回應，烏克蘭人民對台灣的愛心與善舉將永遠銘記在心，並表示戰後樂意邀請吳部長訪問基輔。

吳部長是外交部長，對外代表國家，基輔市長只是烏克蘭地方政府首長，並不能代表烏克蘭政府。吳部長與基輔市長對話有失對等，如果此次視訊通話是由我外交部主動安排，更加顯示我方有失分寸，拿捏不當。

此外，蔡政府沒有直接的管道援助烏克蘭，只得訓令烏克蘭周邊國家的代表處轉洽各國相關機構代為轉致善款及物資，但收到善款及物資的烏克蘭平民是否真知道這是台灣提供的援助不無疑問。

外交部聲稱已於3月17日啟運由台灣民眾捐贈的650噸人道救援物資，並透過斯洛伐克與波蘭等鄰近國家快速運達烏克蘭，但國內媒體卻指稱這些物資現在仍堆滿外交部地下室和桃機倉儲，不知如何送交烏克蘭。因為這幾萬箱物資，光是運費就要2.3億元，外交部卻只編列了1600萬元經費。如果這些救援物資最後只能抵達波蘭、匈牙利、斯洛伐克等周邊國家，甚至發不到烏國難民手上，豈不是白忙一場？

蔡政府應該就此事向外界說明清楚，以釋國人的疑惑，並對捐贈物資的民眾有所交代。（作者為退休大使）