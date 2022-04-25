俄烏衝突促動日本首相岸田文雄展開「面對面外交」，除積極為美國奔走，呼籲團結共同制裁俄羅斯，支援烏克蘭外，更在全球布局共同應對中國的外交包圍。繼3月19日首度外訪，前往印度、柬埔寨，在即將到來的5月連假中，岸田將一口氣走訪英國、義大利、越南、泰國及印尼等國，在這一連串訪問中，俄烏衝突是主要議題，但對話焦點會是北京。

星國籲預防亞太熱戰

岸田認為，印太地區不容任何國家憑藉實力單方面改變現狀，日本需確認與國際社會的團結。俄烏衝突，國際政治變動激烈，美中對抗及印太戰略形勢亦隨之波動，為應對日本外交、安保新情勢，岸田謀求鞏固對外戰略基礎。

岸田項莊舞劍，意在沛公，安倍晉三也積極助攻，發表《美國在台灣問題的戰略模糊必須結束》ㄧ文指出，美國應以俄烏戰爭為鑑，對台政策的「戰略模糊」立場是危險的，現在須改變。日本認為，中國對印太地區的挑釁行為，不論質與量均在升高，呼籲北約及印太夥伴，應把台灣納入警戒北京的行動中。對日本而言，黑海太遠，與自身安全關聯不大，在東亞海域中，因中國構成的日本安全挑戰始為岸田外交出擊聚焦的熱點。

俄烏衝突為岸田解決「專守防衛」再定義及建立「對敵基地攻擊能力」兩道難題，創造了有利的政治形勢。自民黨擬建議岸田內閣將「對敵基地攻擊能力」列入《國家安全保障戰略》等安保相關文件，並檢討「專守防衛」的詮釋。日本前防衛廳情報本部長太田文雄表示，「對敵基地攻擊能力」對於日本的防衛已經不是選項之一，而是必要。

此外，日本希望QUAD成員及東協齊心共助美國早日平息俄烏衝突，但印度對中國有顧慮，唯恐北京受刺激而出兵印度，需要俄國做為對中戰略依托。因而日本將目光投向美國、英國及澳洲組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS），期待能夠加入。

日本至今堅持「不持有、不製造、不攜入」的「非核三原則」，使日本難以如NATO成員般與美國「核共享」，此制約日本在美國印太戰略中的角色。不僅澳洲改變「核武不擴散」的外交宣示，接納核動力潛艦，韓國候任總統尹錫悅亦希望美國在朝鮮半島重新部署包括可攜帶核武的轟炸機、潛艦及航母等戰略武器。未來美日同盟或因「非核三原則」而弱化，在此思路下，安倍主張日本與美國討論「核共享」的可能性是「很自然的」，應將各種選項納入視野進行思考。

日韓勿成衝突代理人

岸田反對揚棄「非核三原則」，但以安倍為首的保守派，試圖藉俄烏衝突鬆動日本和平主義昭然若揭。日、韓爭相爭取美國擴大在同盟中的軍事部署，對「核共享」動心起念，無助緩和美中對抗，增加自國的安全係數，反而會造成中日及中韓關係的質變，在東亞的經濟及安全上雙輸。

至於中國，現在應是「樹欲靜，而風不止」，或許是美國鷹派所樂見，但中國不能失去戰略定力，走入美國鷹派的設局中。美國國防部長奧斯汀20日首度與大陸防長魏鳳和電話會談，魏鳳和表示，中國希望與美國建立健康穩定發展的大國關係，但「台灣問題」若處理不好，將對兩國關係造成顛覆性影響。

俄烏衝突對二戰後國際秩序造成重大衝擊，但無須將俄羅斯比擬中國，更不必以普丁想像習近平，中國無法與世界脫軌，更難圍堵，美國開始認真考慮取消對中國的懲罰性關稅，就是個好例子。新加坡總理李顯龍反對美中脫鉤，反對將中國踢出國際體系，呼籲建立預防亞太熱戰機制，是小國的大智慧。

在激烈的美、中博弈中，拉攏美國，升級在東亞的前進部署，反而激化大國對抗，淪為衝突的代理人。透過坦率的對話，構築建設性且穩定的對中關係，摸索自由開放的印太框架，才是日、韓應走的路。