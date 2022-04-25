自從蔡總統4月6日在官邸召開了防疫會議，就為台灣未來的防疫戰略拍板定案為「減災」，會議中也為戰術定了方向，「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」。20天下來，中央疫情指揮中心根本沒有落實總統防疫會議的指示，其中最不到位的就是「正常過生活」，指揮中心的心中可能另有盤算。因為連誰算正常人、什麼生活算正常生活都有待釐清，指揮中心就更別談實際作為了。

以篩代隔 陰錯陽差

「重症求清零」首先必須了解重症是避免不了的，但重症致死確實可清零，蔡總統應該就是這意思。重症致死存在於未打疫苗的老人，以及未及時獲得醫療轉診的重症病例，但指揮中心卻將重症清零的戰術主力放在第3、4劑疫苗的普及推動，疏忽老人完整疫苗接種及重症轉診流程順暢是明顯的戰術失誤，怪不得最先破功的就是重症求清零政策。

「輕症可控管」就是不要求指揮中心通報的病例數字，但通報出來的每個病例都要照顧到，兼顧防疫與經濟的質量。指揮中心話只解讀了一半，果然每天只顧得意地在記者會中報出陡升的病例數，就是忘記多儲備篩查量能，讓能實質改善輕症病例照顧質量的「居家隔離」及「以篩代隔」政策，都因為自己完全沒有想到篩查的重要性，造成快篩試劑在有需求時面臨短缺，並在未來篩查試劑較充裕之後還用配給的方式，浪費到沒有風險的人身上，而非依風險程度執行配給，再度暴露政策的諂媚選民走向，而非實質防疫走向。

至於「正常過生活」的規範應該指的是重症與輕症以外的國人。這就包含了未感染的國人、出入境旅客，及各類感染者的接觸者，因為這些人雖具備不同等級的感染風險，但在法律位階上既不屬於輕症與重症，也不屬於更廣義的疑似病例，不該以有公共危害之虞而限制其正常生活。在現行《傳染病防治法》之下，無端限制人民生活也是最令法界無法接受的違憲行為。在總統防疫會議上有決議要讓這群人過正常生活，指揮中心更該有序地解除以防疫之名纏繞在這些國人身上的枷鎖。

指揮中心不要以為現在沒有提升社區警戒，國人生活就完全正常。國人現在還不敢出國旅行，因為不管如何打疫苗加多少次核酸篩查，回國就是要被關起來。何時才能讓國人正常回國不用關，是指揮中心該立即解決的問題。但絕對不能附加不合理的疫苗接種數來和回國國人談條件，因為疫苗接種是人民的自由，更何況疫苗只能減死亡，不能防感染。關口用疫苗決定回國檢疫時間也不為世衛組織接受，篩查是可以的，這是普世關口的職責，就是不能任意把人關起來。

關口才是最應該「以篩代檢」的地方，落地篩查陰性即可入境，才能還給國人正常的旅遊生活。至於旅遊國家接不接受國人，以什麼方法接受國人，會直接反映在簽證上，無須指揮中心多管閒事。

居隔新制 決策顛簸

被政府匡列為接觸者的人，非常沒有人權。在蔡總統的防疫會議中，接觸者是屬於要過正常生活的正常人。這群國人只是有可能被傳染，需要國家保護讓其不發病，不應該假保護之名而執行關押。把人關起來，等你發病，或篩出發病並不能稱為國家保護。這些人只要做好自我健康管理，就能降低傳染他人之虞，因為他們根本連疑似病例都不夠格，怎麼傳染？

這群接觸者也存在於同班級或同校的師生，學生的家長都要因為一人確診而沒法過正常生活。政府機關也要因為一人確診，就多人停止為民服務。部隊一人確診，可能整個部隊必須停戰，若是在俄烏戰爭中實施這樣的政策，那不早就和談成功了。

指揮中心為減輕地方衛生局隔離的負擔，26日起對接觸者實施3+4的居隔新制，這本是好事一樁，而地方政府實際作業起來卻是公衛體系負荷量的行政流程並無減少。顯然原本簡單的「回到從前」減災作為，竟然沒有事先規畫，才會連有心要做好的政策也走得如此顛簸。

在減災政策指示下，指揮中心如何讓未感染的國人能夠不受到不合理的限制正常出入國門；能夠讓各式各樣的一、二級接觸者都能獲得國家最重要的保護，而非只是假關懷的關禁閉，是目前指揮中心最該落實蔡總統指示的部分，而且不能與百姓虛與委蛇，只想拖到選舉前成為騙選票的籌碼時，再行開放，那會得不償失，因為推託的態度已經讓民眾怨聲載道了，更何況還有巨大的災情震撼彈尚未引爆。