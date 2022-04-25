在天然氣價格飆漲凸顯出天然氣發電的風險後，日前一家非政府組織的能源智庫「全球能源監測」公布一份統計資料，顯示單是亞洲各國準備興建的天然氣發電廠就要倍增，這又將進一步讓亞洲國家過度押注氣電的風險更高。

由於各國為了減碳、以氣代煤等，造成天然氣的需求大增，從去年下半年開始，天然氣的價格就開始以倍數飆漲，對此經濟學界名之為「綠色通膨」。到了2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭開打後，包括天然氣在內的能源價格更是不可能回落，歐美通膨飆上7、8%以上，是近40年來最嚴重的通膨。

不過，天然氣的問題不僅是短期的地緣政治因素影響而已，事實上從基本面看，也是非常不利，這正是「全球能源監測」的數字凸顯的問題。依照其統計，亞洲目前有超過285GW的燃氣電站建設計畫，這些計畫會讓本地區的燃氣發電裝置幾乎倍增。

專家認為，視氣電為「過度燃料」而大幅增加的國家，都將因此被「鎖進」成本高昂且高碳排的基礎設施，很不幸的是：台灣的情況有一些正是如此。蔡政府規畫要把氣電比重拉高到5成，對只能完全依賴海運的台灣而言，除了價格風險外，更有斷貨、斷電的國安風險，因為天然氣的安全存量只有10天左右。

雖然政府不斷把天然氣宣傳為「乾淨的能源」，但事實上，這種說法受到懷疑與挑戰，因為使用天然氣對氣候的影響是用煤炭的7成左右，雖然較煤炭乾淨，但遠遠談不上「乾淨的能源」。大量押注在氣電上的價格與國安風險，蔡政府看到了嗎？