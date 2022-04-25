高雄港區日前發生一起「不離奇」的命案，新聞報導不僅不多，內容也僅點出事件表面，約是一名陳姓港區清淤人員執行勤務時不明原因落海，港區警消獲報後，會同失事船隻在附近水道打撈，方才發現明顯死亡的陳男，並將全案送交檢察官進行相驗。

稱其「不離奇」的原因，在於陳男所駕駛的船隻屬於無籍船筏，在構造上就缺乏符合相關法規要求的安全設計，而陳男單獨一人駛船作業而非兩人協作，明顯不符工安條件。

然而致命的是，陳男早已如此慣行多年，而如同陳男一樣在高雄港與前鎮漁港內駕駛無籍船筏玩命的船工，到今天都還在上工。由此可知，一個連高雄港與高雄漁港主管機關都擺爛，常年放任無籍船筏「遨遊」港區的管理失當問題，稱其「不離奇」並不過分。

無籍船筏問題一直是全台各處漁港管理的燙手山芋，但與一般漁港不同的是，許多商港與遠洋漁港因為補給維修需要所衍生的工作船隻，使用無籍船筏作業所在多有，政府機關明知那些船就「停在那」，卻長期未進行盤查取締或設法加以納管、改進、合法化。更慘的是，出事了政府機關居然隱而不宣，試圖讓輿論導向單純的作業不愼落海的「個人問題」，其心態可議。

無籍船筏看似事小，然而卻可能造成船工無法投保意外險獲得理賠；而發生意外時因是無照行駛，不視為職災，更不得請求勞保給付，後續家屬生計堪憂，主管機關「躺平」所造成的社會問題可見一斑。

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