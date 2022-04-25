民進黨說為了安全性，台鐵必須公司化，但馬政府八年台鐵卻無重大事故。為什麼馬政府下的台鐵很安全，蔡政府下的台鐵不安全，這是探討台鐵議題的前提。

2019年台鐵挪用「工程管理費」1550萬元作公關標案，由1450始祖春露公司得標；拿工程的錢養網軍，安全性會好嗎？2021年太魯閣號事故的肇事廠商李義祥是前民進黨黨代表，如果他沒有這個身分，他會有能力借牌投標，並且違規在假日施工？

政商不分，網軍治國，這是民進黨執政下公安敗壞的原因，只要民進黨把政治介入的手伸回來，台鐵自然可以像馬政府時代一樣安全。而跨國比較的例子也顯示，英國在1996年民營化後發生多起重大意外，可知，就算「利潤導向」未必有害安全，但也絕對沒有「追求利潤讓台鐵更安全」之說。

假設台鐵公司化了，試問未來的台鐵公司總經理是把資金拿去投入在看不到又耗資巨大的安全維護有利潤；還是「賭賭看」，省下安全維護的錢讓當年財報好看，自己才有紅利？「安全性」從來都是公司化的假議題。

台鐵問題的本質是勞權。蘇貞昌說：「保證員工工作、薪資、福利都不減損」，但民進黨的保證能信嗎？2016年民進黨政府由政務委員林萬億、勞動部長郭芳煜與「國道收費員自救會」簽下補貼協議；三年後協議跳票，政府說：「協議只代表林萬億個人意見」。

2016年華航空服員罷工，華航董事長何煖軒爽快答應七項協議，事後跳票五項，華航資方說：「當初只是為了平息罷工，不是來談團體協約」，因此不認帳。

前科累累，不能怪台鐵員工不信任民進黨。再講一個最簡單的邏輯，如果保證台鐵員工的福利都不減損，那公司化到底減少了什麼成本，促進了什麼效率？麥騙啊。

2018普悠瑪事件後，台鐵在2021年1月出版了《象龜學跳舞：台鐵在逆境中堅持變革》，為當時的交通部長林佳龍宣傳改革台鐵的豐功偉業。書中明確提到台鐵應該公司化的理由，例如現任交通部長王國材說：「國營事業的董事長、總經理沒有公務人員身分的限制，而現在即使是有專業技術又有經驗的人才，如果不是公務員，台鐵也無法任用。」

而前任交通部長賀陳旦說：「鐵路運輸就是服務業，目前台鐵無法像一般企業可以導入績效激勵因子，因此要脫胎換骨，就必須公司化。」平心而論不是沒有道理，所以公司化只是為了幫台鐵員工發獎金，那台鐵工會還抗拒，不是太不知好歹了嗎？

有胡蘿蔔就會有棒子，有「激勵因子」就會有「懲罰因子」，而民進黨又習慣以政治干涉專業，這才是台鐵工會對「公司化」敬謝不敏的原因。另一方面，若是馬政府時代台鐵工會抗爭，必然八方來援，現在的台鐵工會卻是如此孤單；民進黨執政後勞工運動被打回原形，令人唏噓。

（作者為政治幕僚）

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