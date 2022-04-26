「磯小屋」入口佇立台灣蓬萊米之父磯永吉（右）、蓬萊米之母末永仁（左）2尊銅像。（蘇瑋璇攝）

台北市新生南路、和平東路交叉口西側，大安公園對面大安區行政大樓電梯中，不久之前懸掛了一張相片，說明大樓地點為台大前身台北帝國大學教授磯永吉的居所。

今天的台北市為何特別在大安區公所紀念磯永吉這位日本教授？我推測原因有二：第一，磯永吉所育成的蓬萊米對台灣貢獻很大，此外，還有一位農業教授松本巍對台灣政局穩定有功。

1949年國民政府遷台，當時戰爭早已結束，台灣也已接收，但中日合約尚未簽訂，國際政局不安，當時仍然留台未歸的松本巍關心台灣前途，透過關係力促日首相吉田茂訪台，我找到幾張不易見到的舊照片，談談光復後志願留台的幾位日本教授。

台北帝國大學是日本帝國最強盛時成立的8個帝國大學之一，校本部所在地為台北市富田町47番地，原來是台灣總督府農林專門學校，由此發展而成。帝大校地很大，號稱千畝，還有附屬溪頭林場，占地300餘公頃，為台灣島面積的百分之ㄧ。校園大道中間是10公尺的石頭大馬路，左右兩側也是6公尺的石頭路，大馬路與左右側道之間還有兩條羊腸水泥小路，可通腳踏車，汽車只有校長一部。

台北帝大校舍完成於1931年至1935年之間，醫學部校舍則完成於1937 年至1942年之間。最初大學設有文政學部和理農學部，其中，文政學部分為哲學、史學、文學及政學4科。理農學部分為生物學、化學、農學、農藝化學4科。修業年限3至6年。採講座制度，初有35個講座，之後續有增加。

日本一向以德為師，台北帝大教學除日語外，外文主要是德文。儀器差不多都是德國製。日本製的儀器雖都賣到外國，但教授自己對國產儀器卻無信心。1949年我到台大，見到以前留下來的儀器，顯微鏡都是德製的ZEISS。二戰末期日本就已在發展量子學，1949年我在校園常見到一個德國人晃來晃去，他叫Wolfgang Kroll，在日德合作計畫下來台，能用日語教量子學。

1945年重慶的國民政府「前進指揮所」來台接收，對象主要是軍政單位和日本企業。台大首任校長兼接收主任委員羅宗洛，同年11月15日完成接收，台北帝國大學最初改名「國立台北大學」，改制更名為「國立台灣大學」，由羅宗洛任首任校長。1946年10月羅校長就任之初，台灣大學的教授約有200人，留用日籍教授87人，約及半數，而中國大陸來台之師資則僅有40人，台籍師資更少。

1946以後中國大陸學者來台任教，以「知日系」學者居多，包括文學院長錢歌川、法學院長陳世鴻、工學院長魏喦壽、農學院長王益滔、醫學院教務主任葉曙、農藝學系主任汪厥明、園藝學系主任諶克終、史學系主任涂序瑄等。由於他們留學日本的因緣，和日籍教授往往有前後期之學長、學弟關係，例如羅宗洛和松本巍均畢業於日本北海道大學、馬廷英和早坂一郎均畢業於日本東北帝國大學，陳振鐸和大島康義均畢業於日本東京帝國大學等，因此他們擔任台灣大學教授後，在相關學術的延續和傳承上，具有一定程度的貢獻。

台大接收後繼續用日語教學，後來政府推行國語教學慢慢積極起來，日本教授無法應付，有的不得已改用英語教學。天哪！那種德日腔的英語，本省人還能應付應付，大陸生可就很吃力了，理農工醫的學生還可以對照講義，自學一番，文法科學生就完全是「鴨子聽雷」了。好在這很快就過去，因為大部分的日本教授都遣送回國了。

（作者為農復會畜牧組專家）