「你今天劉畊宏了嗎」是這波疫情下大陸網上的流行語，「劉畊宏現象」創造了大批的「劉畊宏女孩」和「劉畊宏男孩」，不管男女老少，在這疫情之際，宅在家中動起來，跟著劉老師一起雲健身，使得全民健身成為一股新風潮。每當到了晚上劉畊宏直播之際，微信朋友圈便充斥著大量「劉畊宏」相關訊息，「本草綱目毽子舞」、「龍拳舞」等結合周杰倫歌曲的健身舞步。

劉畊宏自去年底全家移居上海，到上海找尋新發展機遇，起初劉畊宏團隊在抖音等多個平台開設帳號，團隊設計劉畊宏夫婦以帶貨模式拍攝短視頻與撰寫相關文案，但狀況似乎沒想像中的那麼順利。爾後碰上上海爆發疫情，民眾依據上海市政府規定，尚未解封前只能宅在家中，此刻便出現了新機遇，劉畊宏團隊運用抖音直播渠道搞起健身老本行，帶領全家人入鏡，一起健身運動，號召網友們一同在家雲健身，動起來。

疫情下大家被封久了，身體確實需要活動，同時也需要一個紓壓的渠道，雲健身便是個好選項，一傳十十傳百百傳千，劉畊宏很快就被廣大網民們認識了，大家跟著劉老師一起動起來，並製作成短視頻分享，創造了大批的「劉畊宏女孩」和「劉畊宏男孩」，而這般話題成為抖音、微博、頭條、B站等新媒體平台上的熱搜關鍵字。

過去，很多人不認識劉畊宏，或者是認識劉畊宏，只知道他是周杰倫好友而已，但這一次不一樣了，看看劉畊宏抖音平台的粉絲數字，呈現飛躍式增長，剛開始幾天幾百萬，過一週不到2000萬，至今已破4500萬，直播在線的人數一開始幾十萬，沒多久破200萬，現在最高峰超過400萬人同時在線，相信這數字還會持續上揚。同樣的，劉畊宏其他新媒體平台，如今日頭條號粉絲數字，也是呈現飛躍式增長。

廣大大陸網民們喜歡劉畊宏，不僅僅只是因他屬於「健身型博主」，事實上網上教健身的博主很多，劉畊宏呈現更多的是一種真實感、親切感，以及展示對於健身的堅持與人生態度，比如帶領大家健身動起來，同時配上鼓勵的話語，「腰間的肥肉咖咖掉、人魚線馬甲線我想要」，讓大家非常有感。

更特別的是，在每場直播尾聲，帶領大家拉身時，也是所謂「劉言霏語」時間，會分享一些人生小故事，劉畊宏強調「不管他現在粉絲多少，不管他現在多火，劉畊宏仍是劉畊宏」，許多網民喜歡聽故事，這便拉長了網民停留在直播間的時數。每場直播約1小時到1個半小時，總體收益非常可觀，時不時出現各種「打賞」，「嘉年華(一個人民幣3千元)」更是絡繹不絕，讓人嘆為觀止，成功抓住了流量密碼。

總的來說，「劉畊宏現象」打破了抖音的新紀錄，更是打破了劉德華之前在抖音的紀錄，人生機遇便是如此，剛好碰上這波疫情，讓劉畊宏找到發展新機遇，成為頂流健身型博主。（作者為復旦大學博士候選人）

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