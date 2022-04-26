日前發生航特部士官因為債務問題，開槍射殺債主，以及澎防部士官疑似將「極機密」資料外洩給中共人員，以換取金錢，這兩件重大違法案件，都與士官幹部入不敷出，向地下錢莊借貸有關，顯見多年以來，官士兵的金錢支用不當與超額借貸風氣，並未根除，仍是許多部隊管理上的一大問題。

自從國軍實施「精進士官制度」之後，士官的福利及待遇已大幅提升，但隨著薪資豐厚，許多年輕的士官，因為餉包豐厚，容易養成揮霍的習慣，若是購買名牌、高檔手機、開豪車還算人之常情，許多就會做投資地下金融或是簽賭運彩等，再不然就是喜歡去聲色場所，時間一久就自然入不敷出。

過去銀行對於信用貸款審查十分寬鬆，許多官士兵因負債，往往同時向多家銀行貸款，一到發餉日，薪水立刻扣光，連生活都困難，若賴帳不還，留下不良紀錄，銀行不再借貸，只好去向錢莊借錢，而走向永無止境的還款之路。

有時候官士兵被逼急了，還會「藉勢藉端」向屬下借錢，甚至多年前還有「賣假」或是與廠商勾結收取回扣等弊案發生，而這一次發生的持槍槍擊債主及盜賣機密，顯見都已經走投無路，才會出此下策，但是部隊平常對渠等人員考管時，難道不知道有入不敷出的情形，若事前全然不知也無防範，那也是要負有失察之責。

畢竟軍人連自己的薪水都管不好，國家幾千萬、幾億的裝備交由管理、使用，又如何能使國人放心，有些官兵明知洩漏機密可能會吃上重罪，但為了區區幾萬元，仍願意鋌而走險，又是什麼樣的心態，國防部應痛定思痛，強化官兵妥慎理財觀念，對於入不敷出的人員嚴加考管，不要等出事了才又再向社會大眾道歉。

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