華視24日繼20日清晨發布老共「導彈擊中新北，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭特攻縱火施放爆裂物」、「大地震」等新聞後，又把行政院長蘇貞昌頭銜寫成「總統」，再度引發各界關注。

華視到底怎麼了？一再瞎掰，原因到底出在哪裡？NCC說錯不在NCC，難道錯是在人民嗎？國民黨嗎？當然不是。華視是公廣集團下面的一個媒體單位，公廣集團又是文化部下面一個單位，文化部又是行政院下面一個部門，院長蘇貞昌是民進黨蔡英文總統任命，民進黨跟蔡英文難道沒有責任嗎？沒有台獨背景媒體人士，能被安排擔任華視董事長及總經理？

民進黨在野的時候，一直標榜政黨退出媒體，當國民黨紛紛退出媒體以後，民進黨執政，開始安插自己的人士掌控各種媒體，這些媒體都是國家出了許多的經費來營運，為什麼民進黨總是心口不一呢？有了位置就換腦袋，腦袋只是為了要位子嗎？奪權？

華視內部的確是生病了，否則怎麼短短的4天，出現這麼大的連三掰？NCC及政府絕對有責任，督導不周嗎？當然。監督出了問題嗎？當然。但是最有問題的還是民進黨執政以後，用國家的資源，掌控媒體，為自己的台獨黨綱宣傳，為主子護航，才是根本原因，如果民進黨仍然不改變這種「黨天下」的作風，不要說是華視，整個國家都會爛下去。

現在說華視是公然發布假消息源頭？一點都不為過，問題是中天關台，華視輕放，一碗水端不平，以後政府還有公信力嗎？華視是自己豢養的傳聲筒，中天是人家的孩子，多死幾個人家的孩子，不打緊？

政府單位要有公信力，政府傳媒更應注意公信，政府傳媒的公信源自政府公信，沒有公信力的政府，就沒有公信力的政府傳媒。公信力為治國之道，子貢問孔子治理國家要注意什麼的事？孔子告之「足食、足兵、民信之矣」，意思要讓人民吃飽、做好防衛、要有信用。子貢說必不得已而去，要先去哪一個？孔子說，「去兵」，又問必不得已再去，要去哪一個？孔子說「去食」，因自古皆有死，對人民沒有信用，這國家無法立於世界。

今天，國營電視接二連三發布虛假消息，人民今後是信？還是不信？這不是狼來了搞新聞工作？瞎掰不可一而再，再而三，華視已成放羊的孩子！華視以前從未犯過如此次離譜失誤，如此瞎掰狼來了，應是管華視的政府狼來了在先，華視狼來了在後，選舉到了，人民會在一旁冷眼看「你掰！你掰！你再掰吧！」。（作者為自由作家）

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