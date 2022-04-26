大概因為我沒有拍下他們想看到的全部美景，大概因為我沒有嘗遍他們所嚮往的夜市，大概因為我沒有走遍他們嚮往的所有小徑……我沒有與太多人談論台灣。

「挺好」、「風景很美」、「收穫蠻大」，這些成了被問及台灣時我最多的回應。

我能想到，我能說出的，都只是些沒有太多共同經驗區的獨家記憶。

—「我接觸到的陸生都很棒啊。你們思維嚴謹，處理問題時特別有流程性。」

—「台生更有創意，你們總能會想到一些我們不會注意到的東西。」

到台北不久的一個晚上，我與幾個台灣同學在宿舍陽台上聊天，台生Z同學拿出紙筆分給大家，說要做一個有意思的心理測驗。題目大概是這樣的：以你喜歡的方式在紙上畫出正方體、沙漠、龍卷等物體，它們分別代表你心目中的某些東西。聽著Z同學的指示，我們一步一步完成了這個小測驗，並互相傳看結果。看看台灣同學的畫，再看看我的畫，我發現一個有趣的現象——台灣同學畫得更美觀，而我畫得比較難看。沒有啦，雖然事實是這樣，但這不是重點。

我要說的是，台灣同學畫的圖案更有想像力，而我畫得更規矩。比如被要求畫一個正方體時，我畫的是一個幾何意義上「正規」的正方體，而台灣同學畫得卻是一個正方體的洗衣機、電視機、顯示器。從物體擺放位置上的安排也能看出我們的差異，我把每個物體按照從左往右，從上到下的傳統順序排列好，而台灣同學會根據自己的想像擺放每個物體，通過不同的位置表現出物體間的關係。

這個小小的遊戲讓我大吃一驚——我的思想似乎有某種程度的僵化，會按照頭腦中某套說不出，但著實存在的規矩行事；而台灣同學則思維發散，行事時會加入更多個人想法。推而廣之，我們能否得到大陸人做事更注重規則、框架，台灣人做事更注重創意、新奇這樣的結論呢？沒有嚴謹的資料支撐，我不敢妄下結論。

大陸同學思維的規則性、框架性也不是一無是處，在完成某個小組作業時我就深有體會。這份作業要求我們從環境分析到媒體排期，完成一份推廣策劃案。合作過程中，我更注重方案的整體結構性和前後邏輯的關聯性，台灣同學這方面稍微弱一些，但在討論計劃執行細節時，他們能提出更多有創意的想法。

「你是台灣人嗎？」

「你是台灣人嗎」，在我的原有印象中，若是被台灣人問道這樣的問題，也許不會是一個好兆頭——他也許會因為你的大陸身份而疏遠你，甚至對你惡語相向。來台灣之前，甚至到台灣的前幾個星期，我都認為自己要保持低調，不能主動透出自己大陸人的身份。

在高雄時，我和同學參觀了某藝術書畫展，在一個展廳，工作人員主動迎上來為我們介紹展品。交流了幾句，她似乎從我們的口音中發現了什麼，保持微笑又試探著問：「你們是台灣人嗎？」我心中閃過一絲疑慮，她為什麼會問這個問題？知道我是大陸人後，她會翻臉嗎？

我告訴她自己是從大陸來的交換生，在世新大學唸書。她立馬眼前一亮，立馬再次對我們表示了歡迎，友善地詢問了我們在台灣的學習、生活情況，在介紹剩下的展品時她也更加仔細，為我們補充了很多台灣書畫藝術方面的知識。參觀結束，她還熱情地邀請我們在留言本上留名紀念。

後來在於台灣人的交流中，我又有幾次被問到「你是台灣人嗎」這個問題。在表明大陸身份後，對方大多眼前一亮，對我表示歡迎，若是去過大陸，他們還會把自己在大陸的經歷與我分享。在歡聲笑語中，我與台灣人的距離更近了。

多次的接觸交流讓我改變了之前的刻板印象，相信台灣社會中大部分人對大陸普通民眾是沒有惡意的。我更認識到，我們應該放下預設的立場，不帶偏見地與他人交流。

我不再擔心被問到「你是台灣人嗎」這樣的問題，相反，我很樂意讓別人知道我是大陸到台灣的交換生。我願意向他們介紹自己生長的土地，更願意聽他們講講台灣的故事。我相信，只有在不斷的交流中，兩岸才能有深入的相互瞭解，有了深入的相互瞭解才能建立互信，有了互信才能放下偏見。

「在台灣，我有更多內向思考的時間，安靜地思考一些問題。」

在大陸學校的兩年大學時光，我參加了學生會，平日有許多課程作業，週末還會外出打工，生活可以說非常忙碌。在這樣的環境中，我發現自己變得浮躁——在學生會想認識更多「朋友」、願意花更多時間去打工而不想多讀讀書……我很忙，但不確定在為什麼忙。

我想，來台灣後我要花更多時間思考。於是，來到台灣後我沒有參加任何組織，也刻意給自己有更多獨處時間，為的就多一些安靜的深層思考。

我思考旅行的意義。曾經，我認為旅行就是要在當地幾乎所有標誌性景點留下足跡。現在，我相信旅行是一個在陌生環境中與自己對話的過程。我曾經還幾次一個人背上相機，去大海邊一坐就是幾個小時，我不會覺得孤單，我很享受這與自己對話的過程。

我思考畢業後的出路。畢業後是馬上工作賺錢，還是讀研深造，這是一個困擾了我很久的問題。在世新大學的交換生活中，我有機會與在另一套教育系統下成長起來的年輕人交流，發現自己思維、視野等方面還有不足，還需要提升。外界對中國傳媒大學學生常有「上手快，後勁不足」的評價，指中國傳媒大學的學生能很快掌握技術操作層面的技能，但在創意性、思想深度等方面有所欠缺。我想，要改變這種局面，只能加強自己的積澱，成為一個「有厚度的人」，而要成為一個「有厚度的人」，於我而言最有效的方法就是開闊視野、多讀書，具體來說就是繼續升學。

在台灣我還思考了許許多多細小的問題，這些問題的解決給我的心智帶來了無法言傳的改變。

台灣這片土地，讓我留下太多美好的回憶。如果還有機會回來，希望我能遇見一個更好的台灣！（戴禾/ 2015年秋季到世新大學公共關係暨廣告學系交換學習）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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