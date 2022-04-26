數位侵權不再是「告訴乃論」了！也就是說，只要檢警知悉犯罪嫌疑，就要開始偵查追訴，而不以受害者提出「告訴」為要件。這真是重要的訊息。只是，目前大家對數位侵權的理解，可能存在一些漏洞。

目前各界對數位侵權的理解，主要是影音盜版，先前侵權的樣態主要是盜版光碟，但現在用光碟的人已經非常少了，盜版問題卻更加嚴重。除此之外，以前盜版是告訴乃論，就是有受到侵權的一方去提告。問題在於訴訟曠日費時，而且訴訟成本不低，有些被侵權者未必有心力去提告，所以難以杜絕侵權。

前述問題存在已久，報載經濟部為了因應「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）對「具有商業規模」之著作權的盜版及散布行為，積極推動修法，針對造成權利人100萬元以上損害，賦予權責機關得依職權，採取法律行動， 把《著作權法》第九十一條第二項「意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者」，而且「以營利為目」，其重製物為數位格式者，改為非告訴乃論罪。這次修法，還把侵害公開傳輸權之罪也改為「非告訴乃論」，以期有效嚇阻數位侵害行為。

這裡存在幾個值得思考的議題，例如「造成權利人100萬元以上的損害」，要怎麼具體衡量？一部電影如果被盜版而在網路上可以觀看，損失多少？因為很難得知這部電影如沒遭到數位侵權有多少票房收入。要落實數位侵權的追訴，就要先建立起一套具有說服力的衡量標準。

除此之外，如果有一些權利人，單一作品被侵權的損失不到100萬，那就算了嗎？還是說要等其他作品也被侵權，累計之後超過100萬？但是能這樣累計嗎？技術上恐怕有困難。

從實際情況來看，權利人的損失不管有沒有100萬，如果侵權人的不法所得超過100萬，這也很符合具有商業規模的定義，而且更容易計算。權利人的損失，以及侵權人的不法所得，兩者都可以看成追訴的門檻。

數位侵權目前在法律上有一個最大的漏洞，就是著作權的數位侵權，不只存在影音領域，也存在於新聞報導。《著作權法》第9條規定「下列各款不得為著作權之標的」，第四項為「單純為傳達事實之新聞報導所作成之語文著作」，這個規定過去都被理解為新聞報導的文字部分（不包括照片）不受著作權保護，所以很多網路媒體常常直接大量引用或抄襲別的媒體的新聞報導。影響所及，媒體只要養工讀生到處複製貼上即可，何必禮聘優秀的新聞工作者？長此以往，新聞報導品質的淪落不言可知，整個新聞產業的崩壞也可以預期。

事實上，新聞報導應該是受著作權保護才對，只有報導中的事實資訊不受保護，而不是整篇新聞報導的文字都不受著作權保護。

參照國內外的訴訟判決與相關研究，可以從著作權與準財產權去捍衛新聞報導的權利，在法律上則可以從《著作權法》與《公平交易法》兩類法律分別進行。近年引起國際高度關注的澳洲政府對抗Facebook獲勝、以及法國政府重罰Google五億歐元，都是沿著這個思路，可見這是國際主流趨勢。政府先前對這個議題表達高度支持，可惜這次修法，新聞報導的數位侵權問題還是沒有獲得足夠的重視，只能期待下次。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）

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