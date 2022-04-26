新冠疫情延燒迄今逾兩年，雖然口號總是「超前部署」實則不然，還不許民眾議論。

打從2020年口罩國家隊徵用口罩導致民眾一時買不到，爾後產能又過剩，到防護衣砍單廠商們認賠出場及2021年5月疫苗不足要靠企業捐，時至今日短短半個月內疫情從百例暴衝破千，上萬人感染就在眼前，但蔡政府措手不及，4月中徵用所有快篩試劑導致民眾在通路買不到貨，量能管制後，5家快篩實名制廠商量能也還開不出來，說目標4千萬劑，但5月事實上只能開出1千多萬劑量能，管制進口的2千萬劑也還在路上，全都趕不上疫情發展速度。

民眾現在面臨疫調做不完，居家隔離單來不及發、防疫物資沒有給，上萬名被居家隔離的人沒有防疫包，到出關前一次PCR都沒做，更不用說快篩陰性3次才能出關，居隔者根本不知怎麼出關，政府現在又急忙推3+4政策，但一堆人根本還沒有確認是否染疫，又被放出家門，讓接觸者自生自滅。

如果蔡政府主張現在多是輕症，應該共存照常上下班，收治重症者，那早該宣布解封共存，若政府還是擔心醫療量能不足，「以篩代隔」的戰略物資就該充分準備，但現在執政團隊兩手空空就喊「與病毒共存」，舉國人心惶惶，蔡政府準備了兩年，到底準備了什麼？

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