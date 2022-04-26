陳時中到底是在拚防疫還是拚選舉？是在加速全民染疫還是防疫？面對陳時中走鐘式防疫政策，民眾嚴重質疑一切都是選舉超前部署，可以看見民進黨由上到下都樂在其中，多數民眾卻陷入苦不堪言的矛盾，面對未來染疫風險的加劇，大家都問要怎麼做到防疫自主應變？

本土疫情嚴峻之際，連續多日突破5000人確診染疫數，已有8.7萬人被匡列居家隔離。大家最不解為何現在急著討論被匡列者居家隔離天數縮短為「3+4」？已經有專家指出目前階段若一下子放太鬆，疫情將過速成長。

按照國外的染疫數據曲線推估，可以看見都會歷經染疫數曲線將達到最高點前的痛苦期。目前疫情防控指揮中心防疫政策髮夾彎，自曝政治思考大於專業的政治盤算。「3+4」隔離政策加速疫情成長，不禁讓人懷疑，正是為了避開「遲來的」痛苦期正好衝擊執政黨年底選情，中央防疫政策乾脆加速痛苦期的到來。

這種為了選舉的防疫政策超前部署，陳時中難道忘記自己身為防疫指揮官的職責？

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