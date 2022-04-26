華視新聞資訊台跑馬燈重大誤報「共軍襲台」的「類新聞」引發各界撻伐，即便公廣集團董事長陳郁秀與華視代總經理陳雅琳聲明請辭，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥當初放行華視入主52頻道，對於新聞亂象的「深假消息」輕描淡寫，恐已敗壞獨立機關的官箋風骨。

「深假」（Deep Fakes）消息是指扭曲、刪除或變造關鍵事實，可從內容造假到分身虛構，藉由斷章取義、看圖說話、惡意剪接促成議題溢散，已成當代社會的傳播危機；當華視跑馬燈出現「共軍襲台」，NCC卻以「廣播電視節目廣告諮詢會議」要求華視提出自律內控及營運改善計畫，身為主管機關不以廣電三法保障公眾視聽權益加以懲處，恐讓黨政軍三退回到原點。

NCC身為我國媒體的主管機關，面對公廣集團華視的低級錯誤企圖含糊帶過， 不僅喪失當年「獨立機關」之創立精神，甚至納入政治考量下的媒體想像，回想當初放行華視取代中天52頻道，不僅造成新聞亂象，也已逾越法律授權。NCC如今儼然喪失行政格局，面對華視接連出包陳陳相因，違反廣電三法第一條增進公共利益與福祉，竟還有臉針對違法個案指手畫腳。

華視針對跑馬燈出現「新北市遭共軍導彈擊中」等錯誤訊息，召開自律委員會的內部檢討，除了要求強化所屬員工教育訓練，也在新聞頻道向大眾致歉，卻在內文指出此一事件為無心之過，難怪「巴士海峽發現石油」、「臺北凌晨下起拳頭大冰雹」以及「誤植總統蘇貞昌頭銜」接二連三，根本就是內控機制出現重大缺失。

NCC與華視面對此一風波顯露的是「小丑魚與海葵」般共生共存的結構問題，《國家通訊傳播委員會組織法》原本採用「政黨比例制」（俗稱「系爭」），因在2007年取消之後轉由行政院長提名，經立法院同意後任命之，導致後續委員遴選缺乏「獨立性」；尤其公視董監事難產將近千日，多數主管都是代理性質，公廣董座陳郁秀在辭職信中提到同仁、組織、設備心態陳舊，自然難以體現新興媒體底下的新聞｢專業性｣。

NCC獨立機關的官箋風骨已被敗壞，不僅讓黨政軍三退校正回歸，針對違法個案在管理上輕描淡寫，放縱華視身為公廣集團一員內控失衡，也難怪讓「深假消息」刷新閱聽大眾三觀。

（作者為新聞研究所博士生）

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