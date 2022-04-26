美國加快緊縮貨幣腳步，5月很可能上調利率2到3碼，年底利率水準上看至2.75%～3%，比原先預測多出1%。聯準會也預計5月起每月瘦身950億美元，且不排除加大縮表規模。一系列緊縮大動作下，美元指數直上雲霄，新興市場貨幣普遍哀鴻遍野，新台幣摜破29整數大關，扭轉過去兩年半來的強升格局。

外資看好大陸商機

同屬新興市場貨幣的人民幣，近日雖受到波及，短短5日內急貶3%，但對照這一波日圓及新台幣跌幅，分別落在11.6%及4.8%，人民幣相對強勢許多。特別是在大陸經濟衰退風險持續升溫，境內外利差可能拉大的當下（如最近中美10年期國債利差出現12年來首次倒掛），人民幣仍能維持強勢格局，極為不易，探究原因應與俄烏衝突有關。

也就是說，俄烏戰爭突顯人民幣國際化的趨勢，帶給人民幣的正向紅利（即人民幣龐大的避險與投機需求），大過經濟環境與寬鬆政策的負向推力，使得人民幣貶勢相對較小。哈佛大學經濟學教授羅格夫、IMF副總裁戈皮納特、我國安局長陳明通等都有類似觀察，認為俄烏戰爭可能削弱美元貨幣體系的影響力，轉而拉升人民幣國際地位。

這波人民幣強升走勢已持續兩年，外資長期看好大陸經濟與金融市場商機，帶動資金源源不絕湧入大陸。根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）統計，2020年大陸首度超越美國，成為全球第一的外人直接投資（FDI）流入國，流入規模高達1630億美元。而2021年在這個高基期上，FDI金額更進一步向上攀升至1790億美元，續創歷史新高。

同樣地，國際金融協會（IIF）資金動向調查亦指出，2020年及2021年大陸吸收的境外非居民資金高達4582億美元，除遙遙領先其他國家之外，占整體新興市場淨流入比重，亦高達6成以上。如果單看最新的3月數字，這個比重更是高達9成，顯示大陸依舊是外資最青睞的市場。換句話說，這些數據清楚透露一個事實，儘管外資對北京的整改政策與監管態度仍有所疑慮，但考量當前龐大市場商機與未來潛在開發利益，自然也不會輕易放棄這塊由人民幣構築出來的經濟與金融市場大餅。

協助業者開拓市場

人民幣市場這塊餅有多大？以股債這兩個市場來看，即便這些年來大陸加速對外開放金融市場，外資也持續加碼人民幣資產（如2018～2021期間外資累計淨增持股債金額就超過7000億美元），但至2021年底止，整體外資在股市及債市持有部位比重僅3%～5%。相比周遭國家或地區，如日、韓、台、港等，普遍都在3成以上的外資持股比重，差距不小，這意味人民幣市場成長空間十分巨大。這也是為何包括MSCI、富時羅素及彭博等在內的國際知名指數公司，紛紛將A股及大陸國債納入指數成分的重要因素。

面對沛然莫之能禦的趨勢，台灣不能、也不該缺席。站在政府的角度，應該積極思考如何調整對陸政策，讓有心經營人民幣市場的業者能夠放手一搏。而不是一味消極抵制、對抗、不合作，把大陸視為洪水猛獸，拱手把市場讓給了其他國家。譬如，透過各種檯面上及檯面下手段，要求金融業者限縮對大陸授信、投資及資金拆存等行為與金額，就是在逼業者讓出嘴邊肥肉。

民進黨立委提議，應將香港併入大陸曝險金額一併計算，以淨值一倍為限。美其名是加強控管對陸曝險部位，實際上卻是壓縮金融業者在港業務與商品空間。特別是香港作為全球最大人民幣離岸中心，也是台資金融業者過往從事金融創新的重點地區，限縮香港授信與投資等業務，等同是把開拓人民幣商機中阻力最小的路徑給堵住，實屬不智。

馬政府時代曾經透過洽簽兩岸金融合作協議，讓台資業者可以在大陸市場大顯身手。如今，我們不期待政府能有突破性做法，但至少要尊重市場機制，不要妨礙業者競逐人民幣商機。金融業者更期待政府願改變思維，協助業者善用兩岸經貿優勢開拓人民幣市場。