全球化在人類歷史上的進程始於19世紀的英國，可稱為英國版全球化。通過貿易及武力還有宗教，在全球範圍內拓展殖民地，號稱「日不落國」，其實質影響更普遍外溢至殖民區域之外。隨著英國衰弱，20世紀崛起的美國取而代之，通過美元、美軍及所謂的美國價值，忽悠及掠奪了全球幾乎所有的國家與地區，可稱為美國版全球化。

英國版加美國版共兩個世紀，又稱為「盎撒版」。盎撒版全球化的基本理念與性格，不脫帝國主義與霸權主義，且對全球的影響雖是利弊互見，但區別地看，盎撒一夥如「五眼聯盟」，利遠大於弊；其餘所有非盎撒國家，則是弊遠大於利，故其綜合及最終結果永遠是世界紛爭不已。

美國版全球化進入21世紀之後，基於各種原因，反全球化及逆全球化各種現象湧現，各國專家、智庫及包括英國《金融時報》在內的知名媒體普遍感知到當代的全球化即將畫下句點，就在此時，俄烏一戰，天下二分，不但宣告美國版全球化正式結束，而且也為「後全球化」時代揭開了以兩個半球為結構的「半球化」時代的帷幕。

天下二分之勢其實本已存在，只是隱而未顯，俄烏之戰猶如顯影劑，讓人們發現，無論在能源、商品、科技、金融、基建乃至價值與體制領域，都已經或正在浮現出「一邊以美國為核心，一邊以中國為核心」的兩元世界，並且還要看到此等狀態的動態趨勢是「美退中進」，這自然不免令人好奇，再接下去，未來的前景又將如何。

或許有人認為，這樣的預測過於虛幻不切實際，但想一想，40年前中國剛開始改革開放時，或甚至12年前中國GDP剛超過日本之際，有誰能預見到2022年的今天天下竟已是二分之勢。這裡不妨就以正在發生或已存在的現象對二分之勢做一些補註。

──在經貿圈，一個中國主導的、全球最大的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已在今年啟動，一個由美國主導的「印太經濟架構」仍在探索之中。

──中國的「一帶一路」10年來循序推進；美國連國內的基建法案去年底才完成立法，而歐巴馬一上任就鼓吹的加州高鐵如今已成明日黃花。

──俄烏戰爭讓全球對持有美元資產信心動搖，也讓沙烏地阿拉伯、伊朗、波斯灣及俄羅斯一眾油國開始以人民幣與中國進行石油貿易。

──美國哈佛與英國劍橋聯合發表的《偉大的競爭：21世紀中國與美國的較量》報告指出，在5G、AI、量子科技領域，中國已領先美國；在半導體、生物科技、綠色技術方面，未來10年中國也可能超過美國；在太空領域，中國即將完成的「天宮太空站」亦將與美國主導、即將退役的「國際太空站」分庭抗禮。

──為確保中國的海外利益，中國與索羅門群島簽署安全協議；在此之前，中國已在吉布地建成軍事基地；相關訊息指出，中國也正在巴布亞紐幾內亞的達魯島及西非赤道幾內亞的巴塔進行類似安排。

天下大勢合久必分，分久必合。天下二分之後，全球大勢如何發展令人關注；會不會在英國版、美國版之後，迎來一個中國版的全球化，更令人好奇。但有一點可以確定，或將來臨的中國版與盎撒版最大的不同，將是王道與霸道的根本區別。