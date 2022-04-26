人有失手、馬有亂蹄。我在影視圈工作30載，什麼光怪陸離的事沒見過，這次華視接連3次出包，特提出一些看法。

三台時期，身為老大的台視就有兩次失誤，一次是1973年老蔣87歲壽辰，｢普天同慶｣的日子，居然將｢大哥不好，番兵來了｣字幕推了出去，這當然是觸當局眉頭；第二年國民黨建黨80周年，竟然在節目中播出《東方紅》，當然又驚動當局。這兩次，前次是字幕人員不小心；第二次是音效師的無知，他哪知道這首歌當時是中共的｢國歌｣？莫說是他，恐怕當時也甚少人聽聞。

這次華視連續3次出包，華視前新聞部經理跳出來解釋說，「顯然層層把關的內控機制失靈，從上到下都可能已經螺絲鬆散了。」她只說對了部分，華視新聞台自調到52頻道後，收視未見好轉，經常吊車尾，根本無人收看，誰會注意到該台字幕？

代總經理陳雅琳一個人當家，難免會有人事傾軋，是否有人故意害她出醜；另外，則是認知作戰問題，華視資深員工或許多已退休、調職，現職人員經驗不足，根本不知哪裡出錯，也不知哪裡不對，因此一出事便如黃河決堤，一發不可收拾。

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