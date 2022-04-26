國內疫情猛爆，26日單日本土確診案例突破6000例，1個月暴增200倍，但中央疫情指揮官陳時中竟突然宣布放鬆居隔措施，確診者的密切接觸者居隔天數由10天縮短為3+4天，這是疫情自去年5月升溫以來，最大幅度的放鬆。

指揮中心之所以急著推出這個措施，所持的理由是Omicron病毒傳播迅速，確診人數大增，但輕症比例高，為減輕醫療資源的負荷，因此決定縮短居隔時間。其實，配合陳時中之前要民眾「自主應變」的防疫指引，台灣防疫距離「放牛吃草」已經不遠了。

國內防疫專家分成「清零派」與「共存派」，顧名思義，一派主張嚴控，一派主張放鬆，但無論是清零派還是共存派，都不認同指揮中心的「3+4」措施。

清零派反對不難想像，但共存派也因擔心放鬆速度太快、相關配套不足等理由，認為「3+4」將形成防疫災難，既無法減輕醫療及地方行政人員的工作量，又因大幅放寬居隔時間，形同對病毒廣開大門，而快篩劑、口服藥等抗疫基本配備不足，民眾能不能在期滿後依規定解隔離存在變數。現在整個狀況就是一個「亂」字。

疫情最為嚴重的雙北市認為，3+4還是把大量人力綁在居隔，因此呼籲，打完3劑疫苗的民眾可採取「以篩代隔」，以明確減輕第一線人員的工作量。但不讓人意外，凡不是中央的命令，陳時中總是反對。

「3+4」這個措施不上不下，既省不了人力也擋不了病毒，最能看出陳時中聽不進專家建言，又不肯負責的投機性格。就是在這種指揮官帶領下，台灣兩年多的防疫毫無章法，各國已在籌畫如何因應後疫情時代，台灣卻正要面對疫情全面崩盤的嚴酷考驗！