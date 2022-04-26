行政院主計長朱澤民表示，今年通貨膨脹率預測為2.48%，加上失業率預測為3.6%，「痛苦指數」（通膨率加失業率）將可能超過6%，突破去年的5.9%，成為10年來的最高。事實上，台灣3月分通膨率已來到9年半的新高3.27%，第1季通膨率已達2.8%，加上失業率3.6%，首季的「痛苦指數」高達6.4%。在俄烏戰爭難以迅速結束，原物料價格繼持續飆漲下，全年通膨率極可能高於主計總處的預測，民眾的「痛苦」程度將會超乎預期。標榜超前部署的蔡政府，對這個跟隨在「20年來經濟最好狀態」後的民眾痛苦，不知將如何應對和妥善部署？

黯淡的消費雪上加霜

俄烏戰爭對全球糧價是個災難，在兩國小麥出口合占全球1/3下，戰爭嚴重衝擊了小麥價格，在去年竄升27%後，估計今年將繼續上漲2成。玉米價格去年飆升57%，今年預期將維持高檔。美國這兩年為疫情提出的巨量紓困補貼終於讓物價釀災，加上疫情阻斷運輸、大陸防疫封城衝擊供應鏈，消費者物價指數在3月分遽升達8.5%，創下40年新高。大量進口小麥和玉米的台灣，不可能免除這種輸入性通膨，物價持續攀高是必然之事。另外，台灣進口俄羅斯煤礦和天然氣，在配合歐美「制裁」俄羅斯後，能源價格必然上漲，要台電、中油賠本繼續「凍漲」將極為困難；而若電價和油價「解凍」，將又是另一波物價上漲的開始。

無論是第1季的2.8%通膨率，或主計總處預測全年的2.48%，都只是個冰冷且看來還不算太嚴重的數字。但是民眾收入高低不同，對高所得者這種物價上漲可能微不足道，但對中低收入者可就不是這樣；特別是對食物支出占比偏高的中低收入戶，其面對的物價上漲率絕對是在1成以上，對生活壓力產生的影響，是那些吹冷氣辦公的政府高層難以想像的沉重。

在就業方面，今年前兩月平均失業率為3.63%，雖低於去年全年的3.95%，卻已超過主計總處預估的全年3.6%。若以台灣近日Omicron每日確診人數接連飆上6000例、疫情急速惡化的狀況研判，無論政府是否會提高商業活動的管制力道，單單是民眾自發減少外出消費以求自保，都會讓早已黯淡的消費雪上加霜，更多商家將會倒閉、歇業，整體服務業失業、無薪假和減少工時及獎金的惡劣狀況也會進一步惡化；前陣子稍有起色的餐飲、旅宿等行業將轉向繼續探底，眾多商家必將含辛茹苦、欲哭無淚。

少子化危機更加惡化

但是，失業和一般物價上漲帶來的「痛苦指數」，其實還無法反映少數族群的痛苦──有青少年要教育、嬰幼兒要養育，特別是正儲蓄準備買房的年輕家庭，感受會特別痛苦。雖然教育部不合理地讓學費「凍漲」多年，但民間補習費可是不會凍漲的。育兒、育嬰費用也都一樣，收費早已反映成本且漲幅都超過消費者物價指數。最可憐的是有購屋需求的年輕家庭，因全台屋價10年來上漲了5成，幾個高科技園區附近房價更漲到6成以上，台南市甚至有漲到2至3倍的。高科技業勞工受惠於出口大好，薪資和獎金大幅提高，置產行為炒高了周邊房價，這些高科技員工大可從容應付，但其他行業的一般就業者卻遭殃，再怎麼拚搏也無法跟上房價飆漲，嚴重影響結婚生子意願，讓少子化造成「生不如死」的國安危機更加惡化。

面對這種困境，行政院表示將繼續穩定物價，並增加中低收入戶和脆弱族群補貼來應對。其實，目前政府凍結水電、交通等物價上漲作為，會造成嚴重副作用，包括民眾浪費的使用習慣，宜用多期少量調整方式來減少衝擊。增加對中低收入戶和脆弱族群補貼是「所得重分配」的作為，方向正確；但更好的應對方式是讓社會資源的生產力提高，包括促進自動化和協助企業使用機器人和人工智慧來營造「無接觸商業」，提高民眾消費信心以減少疫情對商業的衝擊。此外，公布上市櫃企業的調薪資訊，造成加薪的良性循環亦值得採行。

最後，我國勞動參與率近年維持約59%，較美國、德國低2%，也低於日、韓3%，更低於新加坡達9%，應以各種機制和配套延後中老齡就業者之退休年齡，提高生產力來避免倒閉失業，降低「痛苦指數」的痛苦程度。既然政院標榜「有政府，能做事」，我們就拭目以待。